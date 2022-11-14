Программа передач Матч ТВ на 14 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 14.11.2022



04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»

06:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 География спорта. Кольский полуостров

15:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

16:15 Громко

17:20 Новости

17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Луч» (Москва). Прямой эфир

19:00 Все на Матч!

19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Тотальный футбол

00:35 Все на Матч!

01:15 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия)

02:45 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Олег Коротаев

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.