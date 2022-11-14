Программа передач Матч ТВ на 14 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 14.11.2022
04:05 Футбол. Чемпионат Германии. «Фрайбург» - «Унион»
06:00 Профессиональный бокс. У. Саламов - В. Мероро
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 География спорта. Кольский полуостров
15:25 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
16:15 Громко
17:20 Новости
17:25 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - «Луч» (Москва). Прямой эфир
19:00 Все на Матч!
19:15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Тотальный футбол
00:35 Все на Матч!
01:15 Гандбол. SEHA-Газпром лига. «Пермские медведи» (Россия) - «СКА Минск» (Белоруссия)
02:45 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Олег Коротаев
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.