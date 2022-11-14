Программа передач Звезда на 14 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 14.11.2022
04:25 Тёмный инстинкт. 6-я - 8-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Неуловимые мстители
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Ядерный проект
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Святой Лука. Хирург от бога
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Гонка с преследованием
01:00 Неуловимые мстители
02:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей
03:20 Кадеты. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.