Программа передач Звезда на 14 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 14.11.2022



04:25 Тёмный инстинкт. 6-я - 8-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Неуловимые мстители

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Ядерный проект

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. Святой Лука. Хирург от бога

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Гонка с преследованием

01:00 Неуловимые мстители

02:20 Набирая высоту. Истории про больших мечтателей

03:20 Кадеты. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.