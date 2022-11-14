Программа передач Культура на 14 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 14.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва бородинская

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 Личное счастье. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Журнал русское искусство. 100 лет

11:10 ХX век. «Хоккей Анатолия Тарасова». Документальный фильм. 1992

12:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер

12:30 Клуб женщин. 1-я серия

13:35 Линия жизни. Алексей Гуськов

14:30 История русского быта. 1-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Цвет времени. Иван Мартос

16:35 Личное счастье. 1-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова

19:00 Жизнь замечательных идей. Спать, чтобы жить

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Больше, чем любовь. Юрий Яковлев и Ирина Сергеева

21:30 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили

22:15 Клуб женщин. 1-я серия

23:20 Первые в мире. Иван Павлов. Лауреат Нобелевской премии

23:40 Новости культуры

00:00 Юрий Пименов. Дорога очарования жизнью

00:55 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков

01:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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