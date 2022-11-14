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Программа передач Культура на 14 ноября 2022


Телепрограмма Культура на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 14.11.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва бородинская
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Игорь Ильинский
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 Личное счастье. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Журнал русское искусство. 100 лет
11:10 ХX век. «Хоккей Анатолия Тарасова». Документальный фильм. 1992
12:15 Дороги старых мастеров. Балахонский манер
12:30 Клуб женщин. 1-я серия
13:35 Линия жизни. Алексей Гуськов
14:30 История русского быта. 1-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Цвет времени. Иван Мартос
16:35 Личное счастье. 1-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова
19:00 Жизнь замечательных идей. Спать, чтобы жить
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Больше, чем любовь. Юрий Яковлев и Ирина Сергеева
21:30 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили
22:15 Клуб женщин. 1-я серия
23:20 Первые в мире. Иван Павлов. Лауреат Нобелевской премии
23:40 Новости культуры
00:00 Юрий Пименов. Дорога очарования жизнью
00:55 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков
01:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Елена Образцова
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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