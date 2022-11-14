Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач МИР на 14 ноября 2022


Телепрограмма МИР на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 14.11.2022

05:00 Мультфильмы
05:05 Гаишники. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Гаишники. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 22-я - 24-я серии
01:15 Наше кино. История большой любви
01:40 Музыкальная история
03:00 Развод
04:30 Мультфильмы

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач МИР на 13 ноября 2022
  • Программа передач МИР на 12 ноября 2022
  • Программа передач Звезда на 12 ноября 2022
  • Программа передач МИР на 11 ноября 2022
  • Программа передач МИР на 10 ноября 2022
    •




    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 4-й этап, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 13 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня

    Статистика Александра Овечкина в НХЛ

    Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 788. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 13 шайб.

    Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Где находится улица Истикляль на карте Стамбула, фото улицы Истикляль
    Курс евро ЦБ РФ на 14 ноября 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 14 ноября 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Майорск на карте Донецкой области, ДНР
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 13 ноября 2022
    Коронавирус - статистика на сегодня 13 ноября 2022 в России, Москве и Московской области
    Какой праздник 15 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Динамо - ЦСКА 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Химки - Сочи 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Оренбург - Краснодар 13 ноября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru