Программа передач МИР на 14 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 14 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 14.11.2022



05:00 Мультфильмы

05:05 Гаишники. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Гаишники. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 22-я - 24-я серии

01:15 Наше кино. История большой любви

01:40 Музыкальная история

03:00 Развод

04:30 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.