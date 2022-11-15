Программа передач, ТВ программа на 15 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 15 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 15.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 2-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Яна Поплавская
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Головин
03:00 Морозова. Сезон 2. 45-я серия - «Последствия добра»
03:50 Морозова. Сезон 2. 46-я серия - «Тень сомнения»
ТВЦ
04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф
05:20 Мой герой. Uma2rman
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Хронический простатит
08:50 Я иду тебя искать-5. 3-я серия
09:40 Я иду тебя искать-5. 4-я серия
10:35 Актёрские судьбы. Мировые мамы
11:30 События
11:50 Чёрная месса. 3-я серия
12:40 Чёрная месса. 4-я серия
13:40 Мой герой. Александр Семчев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия
16:55 Прощание. Владимир Сошальский
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я серия
19:10 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 2-я серия
20:05 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я серия
21:00 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 2-я серия
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Секс-бомбы со стажем
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Лаврентий Берия
01:25 Актёрские судьбы. Однолюбы
02:05 Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре
03:00 Петровка, 38
03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия
03:55 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия
04:40 Короли эпизода. Борис Новиков
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Генетика
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Новогодний переполох
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Подарок для храброго», 1-я и 2-я серии, «Без вести пропавший», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Подарок для храброго», 1-я и 2-я серии, «Без вести пропавший», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Друзья детства надружили дочь?
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 3-я серия
21:00 Спецбат. 4-я серия
22:00 Скорая помощь-4. 3-я и 4-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 3-я и 4-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. «Мокрая« дипломатия»
01:20 Зверобой-3. 8-я - 12-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Смерть по скорой
5 канал
05:00 Известия
05:40 Прощаться не будем
07:40 Легавый. 1-я - 2-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Легавый. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Угроза
14:20 Дознаватель-2. Метель
15:20 Дознаватель-2. Подарок
16:15 Дознаватель-2. Спектакль
17:10 Дознаватель-2. Ревность
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ревность
18:35 Дознаватель-2. Фанера
19:30 След. Сеть
20:15 След. Последний звонок
21:00 След. Кто смеётся последним
21:45 След. Рваная купюра
22:30 Великолепная пятёрка-5. Акрополь
23:15 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Чужого не надо
01:10 След. Новая старая жизнь
01:50 След. Пятница!
02:30 След. Очень странные тела
03:05 Детективы. Разрыв
03:40 Детективы. Подруга в кредит
04:05 Детективы. Сердце Ричарда
04:30 Детективы. Без памяти
Домашний
05:00 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»
13:00 Порча. Ночная жизнь
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Детские капризы
14:40 Юрочка. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Чертово перо». «Куколка»
23:45 Знахарка
00:20 Верну любимого. Детские капризы
00:45 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»
01:35 Восток-Запад. Сезон 2. 40-я серия
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия
08:30 Модные игры. Сезон 2. 13-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 57-я - 62-я серии
12:00 СашаТаня. Сезон 4. 127-я - 130-я серии
14:00 Женский клуб. 2-я серия
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 136-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 29-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 30-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 54-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 55-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 22-я серия
23:30 Женский Стендап. Сезон 4. 58-я серия
00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 10-я серия
01:55 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия
02:40 Импровизация. Дайджесты. 190-я серия
03:30 Comedy Баттл. 5-я серия
04:15 Comedy Баттл. 6-я серия
СТС
04:55 6 кадров. Сезон 4. 15-я серия
05:20 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 207-я - 209-я серии
06:05 Три кота. Спектакль Бантика
06:10 Три кота. Сладкая правда
06:15 Три кота. Сокровища Египта
06:20 Три кота. Как мыть лапки
06:25 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 13-я серия
08:25 Корни. Сезон 2. 14-я серия
09:00 Уральские пельмени
09:10 Воронины. Сезон 12. 7-я - 9-я серии
10:40 Несносные леди
13:00 Кухня. Сезон 2. 9-я - 18-я серии
18:30 Корни. Сезон 2. 13-я - 15-я серии
20:00 Предложение
22:10 Притворись моей женой
00:35 Лжец, лжец
02:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 17-я серия
03:00 Девочки не сдаются. Сезон 1. 18-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 5. 12-я серия
04:10 6 кадров. Сезон 5. 13-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 5. 14-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия
Матч ТВ
05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Еврофутбол. Обзор
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижегородская область). Прямой
эфир
18:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Крылья Советов» (Москва) - «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:15 География спорта. Кольский полуостров
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Специальный репортаж
00:25 Все на Матч!
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край)
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Кира Иванова
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мир Юрского периода
22:10 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Парк Юрского периода-2: Затерянный мир
02:30 Самые шокирующие гипотезы
03:20 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Новые приключения неуловимых
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии
17:35 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Стальной таран
19:40 Улика из прошлого. Смерть Александра III. Нерасследованное убийство
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Весенний призыв
01:05 Новые приключения неуловимых
02:25 Гонка с преследованием
03:55 Панфиловцы. Легенда и быль
04:40 Москва - фронту
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва торговая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Чирков
07:30 Новости культуры
07:35 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«
08:45 Личное счастье. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Авангардная музыка XX века
11:10 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973
12:15 Забытое ремесло. Прачка
12:30 Клуб женщин. 2-я серия
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне
14:30 История русского быта. 2-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Савва Мамонтов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили
16:35 Личное счастье. 2-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко
18:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
19:00 Жизнь замечательных идей. Неживая жизнь
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Клуб женщин. 2-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973
01:00 Бастионы власти. Враг у ворот
01:55 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:40 Пятница News. 205-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»
07:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
09:30 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия - «Екатеринбург»
10:30 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
11:40 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
12:40 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия
21:50 Вундеркинды-3. Сезон 1. 2-я серия - «Владимир Винокур и Люся Чеботина»
23:20 Умный дом. Сезон 4. 2-я серия
00:00 Юный детектив
01:50 Пятница News. 207-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 12-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 13-я серия
03:40 Пятница News. 206-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:05 Гаишники. 9-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Гаишники. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 25-я серия - «Победа или Смерть»
23:30 Меч-2. 1-я и 2-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:35 Аршин Мал Алан
03:10 Развод
03:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.