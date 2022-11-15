Программа передач, ТВ программа на 15 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 15 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 15.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 2-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Яна Поплавская

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Александр Головин

03:00 Морозова. Сезон 2. 45-я серия - «Последствия добра»

03:50 Морозова. Сезон 2. 46-я серия - «Тень сомнения»



ТВЦ



04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф

05:20 Мой герой. Uma2rman

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Хронический простатит

08:50 Я иду тебя искать-5. 3-я серия

09:40 Я иду тебя искать-5. 4-я серия

10:35 Актёрские судьбы. Мировые мамы

11:30 События

11:50 Чёрная месса. 3-я серия

12:40 Чёрная месса. 4-я серия

13:40 Мой герой. Александр Семчев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия

16:55 Прощание. Владимир Сошальский

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я серия

19:10 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 2-я серия

20:05 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я серия

21:00 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 2-я серия

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Секс-бомбы со стажем

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Лаврентий Берия

01:25 Актёрские судьбы. Однолюбы

02:05 Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре

03:00 Петровка, 38

03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия

03:55 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия

04:40 Короли эпизода. Борис Новиков



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Генетика

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Новогодний переполох

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Подарок для храброго», 1-я и 2-я серии, «Без вести пропавший», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Подарок для храброго», 1-я и 2-я серии, «Без вести пропавший», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Друзья детства надружили дочь?

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 3-я серия

21:00 Спецбат. 4-я серия

22:00 Скорая помощь-4. 3-я и 4-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 3-я и 4-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. «Мокрая« дипломатия»

01:20 Зверобой-3. 8-я - 12-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Смерть по скорой



5 канал



05:00 Известия

05:40 Прощаться не будем

07:40 Легавый. 1-я - 2-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Легавый. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Угроза

14:20 Дознаватель-2. Метель

15:20 Дознаватель-2. Подарок

16:15 Дознаватель-2. Спектакль

17:10 Дознаватель-2. Ревность

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ревность

18:35 Дознаватель-2. Фанера

19:30 След. Сеть

20:15 След. Последний звонок

21:00 След. Кто смеётся последним

21:45 След. Рваная купюра

22:30 Великолепная пятёрка-5. Акрополь

23:15 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Чужого не надо

01:10 След. Новая старая жизнь

01:50 След. Пятница!

02:30 След. Очень странные тела

03:05 Детективы. Разрыв

03:40 Детективы. Подруга в кредит

04:05 Детективы. Сердце Ричарда

04:30 Детективы. Без памяти



Домашний



05:00 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»

13:00 Порча. Ночная жизнь

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Детские капризы

14:40 Юрочка. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Чертово перо». «Куколка»

23:45 Знахарка

00:20 Верну любимого. Детские капризы

00:45 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»

01:35 Восток-Запад. Сезон 2. 40-я серия

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 47-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 48-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 69-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 19-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 12-я серия

08:30 Модные игры. Сезон 2. 13-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 57-я - 62-я серии

12:00 СашаТаня. Сезон 4. 127-я - 130-я серии

14:00 Женский клуб. 2-я серия

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 136-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 3-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 4-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 29-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 30-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 54-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 55-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 22-я серия

23:30 Женский Стендап. Сезон 4. 58-я серия

00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 10-я серия

01:55 Импровизация. Дайджесты. 189-я серия

02:40 Импровизация. Дайджесты. 190-я серия

03:30 Comedy Баттл. 5-я серия

04:15 Comedy Баттл. 6-я серия



СТС



04:55 6 кадров. Сезон 4. 15-я серия

05:20 6 кадров. Сезон 4. 19-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 207-я - 209-я серии

06:05 Три кота. Спектакль Бантика

06:10 Три кота. Сладкая правда

06:15 Три кота. Сокровища Египта

06:20 Три кота. Как мыть лапки

06:25 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 13-я серия

08:25 Корни. Сезон 2. 14-я серия

09:00 Уральские пельмени

09:10 Воронины. Сезон 12. 7-я - 9-я серии

10:40 Несносные леди

13:00 Кухня. Сезон 2. 9-я - 18-я серии

18:30 Корни. Сезон 2. 13-я - 15-я серии

20:00 Предложение

22:10 Притворись моей женой

00:35 Лжец, лжец

02:10 Девочки не сдаются. Сезон 1. 17-я серия

03:00 Девочки не сдаются. Сезон 1. 18-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 5. 12-я серия

04:10 6 кадров. Сезон 5. 13-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 5. 14-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия



Матч ТВ



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Еврофутбол. Обзор

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижегородская область). Прямой

эфир

18:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Крылья Советов» (Москва) - «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:15 География спорта. Кольский полуостров

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Специальный репортаж

00:25 Все на Матч!

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край)

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Кира Иванова

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мир Юрского периода

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Парк Юрского периода-2: Затерянный мир

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Новые приключения неуловимых

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии

17:35 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Стальной таран

19:40 Улика из прошлого. Смерть Александра III. Нерасследованное убийство

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Весенний призыв

01:05 Новые приключения неуловимых

02:25 Гонка с преследованием

03:55 Панфиловцы. Легенда и быль

04:40 Москва - фронту



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва торговая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Чирков

07:30 Новости культуры

07:35 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«

08:45 Личное счастье. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Авангардная музыка XX века

11:10 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973

12:15 Забытое ремесло. Прачка

12:30 Клуб женщин. 2-я серия

13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне

14:30 История русского быта. 2-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Савва Мамонтов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили

16:35 Личное счастье. 2-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко

18:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

19:00 Жизнь замечательных идей. Неживая жизнь

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Клуб женщин. 2-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973

01:00 Бастионы власти. Враг у ворот

01:55 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»

05:40 Пятница News. 205-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»

07:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия

08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия

09:30 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия - «Екатеринбург»

10:30 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

11:40 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»

12:40 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»

14:10 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

16:30 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия

20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия

21:50 Вундеркинды-3. Сезон 1. 2-я серия - «Владимир Винокур и Люся Чеботина»

23:20 Умный дом. Сезон 4. 2-я серия

00:00 Юный детектив

01:50 Пятница News. 207-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 12-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 13-я серия

03:40 Пятница News. 206-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:05 Гаишники. 9-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Гаишники. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 25-я серия - «Победа или Смерть»

23:30 Меч-2. 1-я и 2-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:35 Аршин Мал Алан

03:10 Развод

03:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТНТ на 14 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 14 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 13 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 12 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 10 ноября 2022









Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 14 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Гран-при России по фигурному катанию 2022, 4-й этап, расписание трансляций по Первому каналу



С 12 по 13 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет четвертый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию. КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 13 ноября, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею. Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня



Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня 788. До занимающего второе место в списке лучших снайперов НХЛ Горди Хоу не хватает 13 шайб. Расписание матчей ЧМ-2022 по футболу, результаты чемпионата мира в Катаре



Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









