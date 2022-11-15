Программа передач ТВЦ на 15 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 15.11.2022
04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф
05:20 Мой герой. Uma2rman
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Хронический простатит
08:50 Я иду тебя искать-5. 3-я серия
09:40 Я иду тебя искать-5. 4-я серия
10:35 Актёрские судьбы. Мировые мамы
11:30 События
11:50 Чёрная месса. 3-я серия
12:40 Чёрная месса. 4-я серия
13:40 Мой герой. Александр Семчев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия
16:55 Прощание. Владимир Сошальский
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:20 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я серия
19:10 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 2-я серия
20:05 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я серия
21:00 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 2-я серия
22:00 События
22:40 Закон и порядок
23:10 Секс-бомбы со стажем
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Прощание. Лаврентий Берия
01:25 Актёрские судьбы. Однолюбы
02:05 Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре
03:00 Петровка, 38
03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия
03:55 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия
04:40 Короли эпизода. Борис Новиков
В программе передач возможны изменения.