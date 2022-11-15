Программа передач ТВЦ на 15 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 15.11.2022



04:40 Юрий Назаров. Злосчастный триумф

05:20 Мой герой. Uma2rman

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Хронический простатит

08:50 Я иду тебя искать-5. 3-я серия

09:40 Я иду тебя искать-5. 4-я серия

10:35 Актёрские судьбы. Мировые мамы

11:30 События

11:50 Чёрная месса. 3-я серия

12:40 Чёрная месса. 4-я серия

13:40 Мой герой. Александр Семчев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия

16:55 Прощание. Владимир Сошальский

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:20 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 1-я серия

19:10 Некрасивая подружка-2. Чёрный кот. 2-я серия

20:05 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 1-я серия

21:00 Некрасивая подружка-3. Дело о четырёх блондинках. 2-я серия

22:00 События

22:40 Закон и порядок

23:10 Секс-бомбы со стажем

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Прощание. Лаврентий Берия

01:25 Актёрские судьбы. Однолюбы

02:05 Екатерина Фурцева. Женщина в мужской игре

03:00 Петровка, 38

03:15 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 3-я серия

03:55 Анатомия убийства. «Смерть в кружевах», 4-я серия

04:40 Короли эпизода. Борис Новиков



В программе передач возможны изменения.



















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