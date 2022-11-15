Программа передач 5 канал на 15 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 15 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 15.11.2022
05:00 Известия
05:40 Прощаться не будем
07:40 Легавый. 1-я - 2-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Легавый. 2-я - 5-я серии
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Угроза
14:20 Дознаватель-2. Метель
15:20 Дознаватель-2. Подарок
16:15 Дознаватель-2. Спектакль
17:10 Дознаватель-2. Ревность
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Ревность
18:35 Дознаватель-2. Фанера
19:30 След. Сеть
20:15 След. Последний звонок
21:00 След. Кто смеётся последним
21:45 След. Рваная купюра
22:30 Великолепная пятёрка-5. Акрополь
23:15 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Чужого не надо
01:10 След. Новая старая жизнь
01:50 След. Пятница!
02:30 След. Очень странные тела
03:05 Детективы. Разрыв
03:40 Детективы. Подруга в кредит
04:05 Детективы. Сердце Ричарда
04:30 Детективы. Без памяти
В программе передач возможны изменения.