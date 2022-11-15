Программа передач 5 канал на 15 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 15 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 15.11.2022



05:00 Известия

05:40 Прощаться не будем

07:40 Легавый. 1-я - 2-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Легавый. 2-я - 5-я серии

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Угроза

14:20 Дознаватель-2. Метель

15:20 Дознаватель-2. Подарок

16:15 Дознаватель-2. Спектакль

17:10 Дознаватель-2. Ревность

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Ревность

18:35 Дознаватель-2. Фанера

19:30 След. Сеть

20:15 След. Последний звонок

21:00 След. Кто смеётся последним

21:45 След. Рваная купюра

22:30 Великолепная пятёрка-5. Акрополь

23:15 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Чужого не надо

01:10 След. Новая старая жизнь

01:50 След. Пятница!

02:30 След. Очень странные тела

03:05 Детективы. Разрыв

03:40 Детективы. Подруга в кредит

04:05 Детективы. Сердце Ричарда

04:30 Детективы. Без памяти



В программе передач возможны изменения.