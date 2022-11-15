Программа передач Домашний на 15 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 15.11.2022



05:00 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»

13:00 Порча. Ночная жизнь

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Детские капризы

14:40 Юрочка. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Чертово перо». «Куколка»

23:45 Знахарка

00:20 Верну любимого. Детские капризы

00:45 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»

01:35 Восток-Запад. Сезон 2. 40-я серия

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 6 кадров



В программе передач возможны изменения.