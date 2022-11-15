Программа передач Домашний на 15 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 15.11.2022
05:00 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»
13:00 Порча. Ночная жизнь
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Детские капризы
14:40 Юрочка. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Чертово перо». «Куколка»
23:45 Знахарка
00:20 Верну любимого. Детские капризы
00:45 Понять. Простить. «Украденная жизнь». «Школа опыта»
01:35 Восток-Запад. Сезон 2. 40-я серия
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 6 кадров
В программе передач возможны изменения.