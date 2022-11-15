Программа передач Матч ТВ на 15 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 15.11.2022



05:00 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Еврофутбол. Обзор

16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижегородская область). Прямой эфир

18:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Крылья Советов» (Москва) - «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

21:15 География спорта. Кольский полуостров

21:45 Все на Матч!

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Специальный репортаж

00:25 Все на Матч!

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край)

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Кира Иванова

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.