Программа передач Матч ТВ на 15 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 15.11.2022
05:00 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Еврофутбол. Обзор
16:55 Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. «Синара» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижегородская область). Прямой эфир
18:55 Хоккей. Чемпионат МХЛ. «Крылья Советов» (Москва) - «СКА-1946» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
21:15 География спорта. Кольский полуостров
21:45 Все на Матч!
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Специальный репортаж
00:25 Все на Матч!
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский край)
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Кира Иванова
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.