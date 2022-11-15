Программа передач РЕН ТВ на 15 ноября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 15.11.2022



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мир Юрского периода

22:10 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Парк Юрского периода-2: Затерянный мир

02:30 Самые шокирующие гипотезы

03:20 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.



















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