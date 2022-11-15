Программа передач Звезда на 15 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 15.11.2022



05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Новые приключения неуловимых

10:55 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии

17:35 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Стальной таран

19:40 Улика из прошлого. Смерть Александра III. Нерасследованное убийство

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Весенний призыв

01:05 Новые приключения неуловимых

02:25 Гонка с преследованием

03:55 Панфиловцы. Легенда и быль

04:40 Москва - фронту



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач Звезда на 14 ноября 2022 Программа передач Звезда на 13 ноября 2022 Программа передач Звезда на 12 ноября 2022 Программа передач Звезда на 11 ноября 2022



