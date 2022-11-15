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Программа передач Звезда на 15 ноября 2022


Телепрограмма Звезда на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 15.11.2022

05:00 Кадеты. 3-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Новые приключения неуловимых
10:55 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 СМЕРШ. Камера смертников. 1-я - 4-я серии
17:35 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Стальной таран
19:40 Улика из прошлого. Смерть Александра III. Нерасследованное убийство
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Весенний призыв
01:05 Новые приключения неуловимых
02:25 Гонка с преследованием
03:55 Панфиловцы. Легенда и быль
04:40 Москва - фронту

В программе передач возможны изменения.









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