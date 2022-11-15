Программа передач Культура на 15 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 15.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва торговая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Борис Чирков

07:30 Новости культуры

07:35 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«

08:45 Личное счастье. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Авангардная музыка XX века

11:10 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973

12:15 Забытое ремесло. Прачка

12:30 Клуб женщин. 2-я серия

13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне

14:30 История русского быта. 2-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Передвижники. Савва Мамонтов

15:50 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили

16:35 Личное счастье. 2-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко

18:45 Цвет времени. Леонид Пастернак

19:00 Жизнь замечательных идей. Неживая жизнь

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:15 Клуб женщин. 2-я серия

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973

01:00 Бастионы власти. Враг у ворот

01:55 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















Программа передач, ТВ программа на 15 ноября 2022 Программа передач Культура на 14 ноября 2022 Программа передач Культура на 13 ноября 2022 Программа передач Культура на 11 ноября 2022



