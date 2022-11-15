Программа передач Культура на 15 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 15.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва торговая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Борис Чирков
07:30 Новости культуры
07:35 Бастионы власти. Жизнь за стенами европейских замков
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Василий Поленов. «Московский дворик«
08:45 Личное счастье. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Авангардная музыка XX века
11:10 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973
12:15 Забытое ремесло. Прачка
12:30 Клуб женщин. 2-я серия
13:50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Астрид Линдгрен. Трилогия о Карлсоне
14:30 История русского быта. 2-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Передвижники. Савва Мамонтов
15:50 Сати. Нескучная классика... С Маквалой Касрашвили
16:35 Личное счастье. 2-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко
18:45 Цвет времени. Леонид Пастернак
19:00 Жизнь замечательных идей. Неживая жизнь
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:15 Клуб женщин. 2-я серия
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «В апреле у Акимова». 1973
01:00 Бастионы власти. Враг у ворот
01:55 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.