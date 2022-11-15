Программа передач Пятница на 15 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 15.11.2022
05:00 Черный список. Сезон 1. 1-я серия - «Курьерские службы и утепление стен»
05:40 Пятница News. 205-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт «Единорог« для Анны Седоковой»
07:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 1-я серия
08:30 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
09:30 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 2-я серия - «Екатеринбург»
10:30 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
11:40 На ножах. Сезон 4. 15-я серия - «Ростов Великий. Иван Царевич»
12:40 Король десертов. Сезон 1. 3-я серия - «Сахарная паста»
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
16:30 Битва шефов. Сезон 2. 18-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 4-я серия
20:30 Вундеркинды-3. Сезон 1. 4-я серия
21:50 Вундеркинды-3. Сезон 1. 2-я серия - «Владимир Винокур и Люся Чеботина»
23:20 Умный дом. Сезон 4. 2-я серия
00:00 Юный детектив
01:50 Пятница News. 207-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 15. 12-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 15. 13-я серия
03:40 Пятница News. 206-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
В программе передач возможны изменения.