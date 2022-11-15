Программа передач МИР на 15 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 15.11.2022



05:00 Мультфильмы

05:05 Гаишники. 9-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Гаишники. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч. 25-я серия - «Победа или Смерть»

23:30 Меч-2. 1-я и 2-я серии

01:10 Наше кино. История большой любви

01:35 Аршин Мал Алан

03:10 Развод

03:40 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.