Программа передач МИР на 15 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 15 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 15.11.2022
05:00 Мультфильмы
05:05 Гаишники. 9-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Гаишники. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч. 25-я серия - «Победа или Смерть»
23:30 Меч-2. 1-я и 2-я серии
01:10 Наше кино. История большой любви
01:35 Аршин Мал Алан
03:10 Развод
03:40 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.