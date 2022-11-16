Программа передач, ТВ программа на 16 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 16 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 16.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 3-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 3-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Леонид Якубович

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Певица Зара

03:00 Морозова. Сезон 2. 47-я серия - «Печать зла»

03:50 Морозова. Сезон 2. 48-я серия - «Оборотень»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Борис Новиков

05:20 Мой герой. Александр Семчев

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Сохраняющая ринопластика

08:55 Я иду тебя искать-6. 1-я серия

09:45 Я иду тебя искать-6. 2-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Доигрались!

11:30 События

11:50 Кукольный домик. 1-я серия

12:45 Кукольный домик. 2-я серия

13:40 Мой герой. Дмитрий Дибров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия

17:00 Прощание. Роман Виктюк

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия

19:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия

20:10 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия

21:00 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 65-я серия

23:10 Хроники московского быта. Страшная сказка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Тайные аристократы

01:25 Знак качества. Кофе

02:05 Григорий Бедоносец

03:00 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия

03:50 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия

04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Смерть по скорой

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Работа над ошибками

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Захват», 1-я и 2-я серии, «Капкан», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Захват», 1-я и 2-я серии, «Капкан», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. На одну сестру больше?

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 5-я серия

21:00 Спецбат. 6-я серия

22:00 Скорая помощь-4. 5-я и 6-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 5-я и 6-я серии

00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Крым и Корона

01:20 Зверобой-3. 13-я - 17-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Охраняется государством



5 канал



05:00 Известия

05:25 Солдатик

06:50 Легавый. 6-я - 8-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Легавый. 8-я - 11-я серии

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Парковка

14:25 Дознаватель-2. Нестандартный подход

15:20 Дознаватель-2. Вымогатель

16:15 Дознаватель-2. Справка

17:15 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

18:40 Дознаватель-2. Терминал

19:35 След. Мёртвые листья

20:20 След. Прилетел метеорит

20:55 След. Многостаночница

21:45 След. Белочки

22:30 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном

23:15 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Потеряшки

01:10 След. Свадебный переполох

01:50 След. Мазюня

02:30 След. Понедельник, тринадцатое

03:05 Детективы. Восемнадцать плюс

03:40 Детективы. Вот такая любовь

04:05 Детективы. Мама, не плачь

04:30 Детективы. Аниматор



Домашний



04:55 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»

13:10 Порча. Пустота

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. В поисках идеала

14:50 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии

19:00 Прозрение. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «Пыль». «За решеткой»

00:15 Знахарка

00:40 Верну любимого. В поисках идеала

01:05 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»

01:55 Восток-Запад. Сезон 2. 41-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия

09:00 Универ. Новая общага. 63-я - 68-я серии

12:00 СашаТаня. Сезон 4. 137-я - 140-я серии

14:00 Женский клуб. 3-я серия

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 146-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 30-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 31-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 55-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 56-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 23-я серия

23:30 Женский Стендап. 59-я серия

00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 11-я серия

01:55 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия

02:40 Импровизация. Дайджесты. 192-я серия

03:30 Comedy Баттл. 7-я серия

04:15 Comedy Баттл. 8-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия

06:05 Три кота. Игры в темноте

06:10 Три кота

06:15 Три кота

06:25 Три кота. Талант Нудика

06:30 Три кота. Теннис с папой

06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:45 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 14-я серия

08:25 Корни. Сезон 2. 15-я серия

09:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши

09:05 Воронины. Сезон 12. 13-я серия

09:40 Воронины. Сезон 12. 14-я серия

10:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия

10:40 Притворись моей женой

13:00 Кухня. Сезон 2. 19-я - 20-я серии

14:05 Кухня. Сезон 3. 1-я - 8-я серии

18:30 Корни. Сезон 2. 14-я - 16-я серии

20:00 Соник в кино

22:00 Полтора шпиона

00:05 Мой папа - вождь

01:55 Девочки не сдаются. Сезон 1. 19-я серия

02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 20-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 5. 25-я - 28-я серии



Матч ТВ



05:00 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Б. Ортега

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Белоруссии. Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

01:00 География спорта. Кольский полуостров

01:30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»

02:45 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Инга Артамонова

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Мир Юрского периода 2

22:15 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Парк юрского периода-3

01:55 Самые шокирующие гипотезы

02:45 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Классные игры

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Трасса. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Трасса. 1-я - 4-я серии

17:35 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Удар за горизонт

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Сувенир для прокурора

01:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть

02:10 Весенний призыв

03:45 Трасса. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва музейная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Лев Свердлин

07:30 Новости культуры

07:35 Бастионы власти. Враг у ворот

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Ван Дейк

08:45 Личное счастье. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Юрий Кнорозов. Человек, который вычислял смыслы

11:10 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993

12:20 Забытое ремесло. Ловец пиявок

12:35 Запомните меня такой. 1-я серия

13:45 Эпизоды. Юбилей Инны Соловьевой

14:30 История русского быта. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп

15:50 Белая студия

16:35 Личное счастье. 3-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва

18:45 Цвет времени. Тициан

19:00 Жизнь замечательных идей. Первые обитатели Земли

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:30 Острова. 75 лет Владимиру Ильину

22:15 Запомните меня такой. 1-я серия

23:20 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993

01:10 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)

02:05 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Пятница News. 206-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»

07:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия

12:50 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия

16:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

17:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия

00:00 Охотники за разумом

02:00 Пятница News. 208-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 14-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия

03:50 Пятница News. 207-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»



МИР



05:00 Мультфильмы

05:25 Гаишники. 1-я - 6-я серии

10:00 Новости

10:10 Гаишники. 6-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч-2. 3-я - 5-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Учитель

03:10 Развод

04:45 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















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