Программа передач, ТВ программа на 16 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на среду 16 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 16.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 3-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 3-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Леонид Якубович
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. Певица Зара
03:00 Морозова. Сезон 2. 47-я серия - «Печать зла»
03:50 Морозова. Сезон 2. 48-я серия - «Оборотень»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Борис Новиков
05:20 Мой герой. Александр Семчев
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Сохраняющая ринопластика
08:55 Я иду тебя искать-6. 1-я серия
09:45 Я иду тебя искать-6. 2-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Доигрались!
11:30 События
11:50 Кукольный домик. 1-я серия
12:45 Кукольный домик. 2-я серия
13:40 Мой герой. Дмитрий Дибров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия
17:00 Прощание. Роман Виктюк
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия
19:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия
20:10 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия
21:00 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 65-я серия
23:10 Хроники московского быта. Страшная сказка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Тайные аристократы
01:25 Знак качества. Кофе
02:05 Григорий Бедоносец
03:00 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия
03:50 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Смерть по скорой
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Работа над ошибками
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Захват», 1-я и 2-я серии, «Капкан», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Захват», 1-я и 2-я серии, «Капкан», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. На одну сестру больше?
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 5-я серия
21:00 Спецбат. 6-я серия
22:00 Скорая помощь-4. 5-я и 6-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 5-я и 6-я серии
00:20 Англия - Россия. Коварство без любви. Крым и Корона
01:20 Зверобой-3. 13-я - 17-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Охраняется государством
5 канал
05:00 Известия
05:25 Солдатик
06:50 Легавый. 6-я - 8-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Легавый. 8-я - 11-я серии
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Парковка
14:25 Дознаватель-2. Нестандартный подход
15:20 Дознаватель-2. Вымогатель
16:15 Дознаватель-2. Справка
17:15 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
18:40 Дознаватель-2. Терминал
19:35 След. Мёртвые листья
20:20 След. Прилетел метеорит
20:55 След. Многостаночница
21:45 След. Белочки
22:30 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном
23:15 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Потеряшки
01:10 След. Свадебный переполох
01:50 След. Мазюня
02:30 След. Понедельник, тринадцатое
03:05 Детективы. Восемнадцать плюс
03:40 Детективы. Вот такая любовь
04:05 Детективы. Мама, не плачь
04:30 Детективы. Аниматор
Домашний
04:55 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»
13:10 Порча. Пустота
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. В поисках идеала
14:50 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии
19:00 Прозрение. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «Пыль». «За решеткой»
00:15 Знахарка
00:40 Верну любимого. В поисках идеала
01:05 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»
01:55 Восток-Запад. Сезон 2. 41-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Сезон 3. 49-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 3. 50-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 73-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 23-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 25-я серия
09:00 Универ. Новая общага. 63-я - 68-я серии
12:00 СашаТаня. Сезон 4. 137-я - 140-я серии
14:00 Женский клуб. 3-я серия
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 141-я - 146-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 5-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 6-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 30-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 31-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 55-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 56-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 23-я серия
23:30 Женский Стендап. 59-я серия
00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 11-я серия
01:55 Импровизация. Дайджесты. 191-я серия
02:40 Импровизация. Дайджесты. 192-я серия
03:30 Comedy Баттл. 7-я серия
04:15 Comedy Баттл. 8-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия
06:05 Три кота. Игры в темноте
06:10 Три кота
06:15 Три кота
06:25 Три кота. Талант Нудика
06:30 Три кота. Теннис с папой
06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:45 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 14-я серия
08:25 Корни. Сезон 2. 15-я серия
09:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши
09:05 Воронины. Сезон 12. 13-я серия
09:40 Воронины. Сезон 12. 14-я серия
10:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
10:40 Притворись моей женой
13:00 Кухня. Сезон 2. 19-я - 20-я серии
14:05 Кухня. Сезон 3. 1-я - 8-я серии
18:30 Корни. Сезон 2. 14-я - 16-я серии
20:00 Соник в кино
22:00 Полтора шпиона
00:05 Мой папа - вождь
01:55 Девочки не сдаются. Сезон 1. 19-я серия
02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 20-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 5. 25-я - 28-я серии
Матч ТВ
05:00 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Б. Ортега
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Белоруссии. Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
01:00 География спорта. Кольский полуостров
01:30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»
02:45 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Инга Артамонова
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Мир Юрского периода 2
22:15 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Парк юрского периода-3
01:55 Самые шокирующие гипотезы
02:45 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Классные игры
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Трасса. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Трасса. 1-я - 4-я серии
17:35 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Удар за горизонт
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Сувенир для прокурора
01:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть
02:10 Весенний призыв
03:45 Трасса. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва музейная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Лев Свердлин
07:30 Новости культуры
07:35 Бастионы власти. Враг у ворот
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Личное счастье. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Юрий Кнорозов. Человек, который вычислял смыслы
11:10 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993
12:20 Забытое ремесло. Ловец пиявок
12:35 Запомните меня такой. 1-я серия
13:45 Эпизоды. Юбилей Инны Соловьевой
14:30 История русского быта. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп
15:50 Белая студия
16:35 Личное счастье. 3-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва
18:45 Цвет времени. Тициан
19:00 Жизнь замечательных идей. Первые обитатели Земли
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Острова. 75 лет Владимиру Ильину
22:15 Запомните меня такой. 1-я серия
23:20 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993
01:10 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)
02:05 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Пятница News. 206-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»
07:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия
12:50 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия
16:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
17:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия
00:00 Охотники за разумом
02:00 Пятница News. 208-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 14-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия
03:50 Пятница News. 207-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»
МИР
05:00 Мультфильмы
05:25 Гаишники. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Гаишники. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч-2. 3-я - 5-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Учитель
03:10 Развод
04:45 Мультфильмы
Время начала передач - московское.