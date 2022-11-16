Программа передач ТВЦ на 16 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 16.11.2022
04:40 Короли эпизода. Борис Новиков
05:20 Мой герой. Александр Семчев
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Сохраняющая ринопластика
08:55 Я иду тебя искать-6. 1-я серия
09:45 Я иду тебя искать-6. 2-я серия
10:40 Актёрские судьбы. Доигрались!
11:30 События
11:50 Кукольный домик. 1-я серия
12:45 Кукольный домик. 2-я серия
13:40 Мой герой. Дмитрий Дибров
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия
17:00 Прощание. Роман Виктюк
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия
19:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия
20:10 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия
21:00 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия
22:00 События
22:40 Хватит слухов! 65-я серия
23:10 Хроники московского быта. Страшная сказка
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Тайные аристократы
01:25 Знак качества. Кофе
02:05 Григорий Бедоносец
03:00 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия
03:50 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная
В программе передач возможны изменения.