Программа передач ТВЦ на 16 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 16.11.2022



04:40 Короли эпизода. Борис Новиков

05:20 Мой герой. Александр Семчев

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Сохраняющая ринопластика

08:55 Я иду тебя искать-6. 1-я серия

09:45 Я иду тебя искать-6. 2-я серия

10:40 Актёрские судьбы. Доигрались!

11:30 События

11:50 Кукольный домик. 1-я серия

12:45 Кукольный домик. 2-я серия

13:40 Мой герой. Дмитрий Дибров

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия

17:00 Прощание. Роман Виктюк

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия

19:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия

20:10 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 1-я серия

21:00 Некрасивая подружка-5. Тайна Белоснежки. 2-я серия

22:00 События

22:40 Хватит слухов! 65-я серия

23:10 Хроники московского быта. Страшная сказка

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Тайные аристократы

01:25 Знак качества. Кофе

02:05 Григорий Бедоносец

03:00 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «Пленница Чёрного омута», 1-я серия

03:50 Анатомия убийства. «Пленница Черного омута», 2-я серия

04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная



В программе передач возможны изменения.