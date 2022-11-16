Программа передач 5 канал на 16 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 16 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 16.11.2022
05:00 Известия
05:25 Солдатик
06:50 Легавый. 6-я - 8-я серии
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Легавый. 8-я - 11-я серии
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Парковка
14:25 Дознаватель-2. Нестандартный подход
15:20 Дознаватель-2. Вымогатель
16:15 Дознаватель-2. Справка
17:15 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт
18:40 Дознаватель-2. Терминал
19:35 След. Мёртвые листья
20:20 След. Прилетел метеорит
20:55 След. Многостаночница
21:45 След. Белочки
22:30 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном
23:15 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Потеряшки
01:10 След. Свадебный переполох
01:50 След. Мазюня
02:30 След. Понедельник, тринадцатое
03:05 Детективы. Восемнадцать плюс
03:40 Детективы. Вот такая любовь
04:05 Детективы. Мама, не плачь
04:30 Детективы. Аниматор
В программе передач возможны изменения.