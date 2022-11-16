Программа передач 5 канал на 16 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 16 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 16.11.2022



05:00 Известия

05:25 Солдатик

06:50 Легавый. 6-я - 8-я серии

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Легавый. 8-я - 11-я серии

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Парковка

14:25 Дознаватель-2. Нестандартный подход

15:20 Дознаватель-2. Вымогатель

16:15 Дознаватель-2. Справка

17:15 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Бытовой конфликт

18:40 Дознаватель-2. Терминал

19:35 След. Мёртвые листья

20:20 След. Прилетел метеорит

20:55 След. Многостаночница

21:45 След. Белочки

22:30 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном

23:15 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Потеряшки

01:10 След. Свадебный переполох

01:50 След. Мазюня

02:30 След. Понедельник, тринадцатое

03:05 Детективы. Восемнадцать плюс

03:40 Детективы. Вот такая любовь

04:05 Детективы. Мама, не плачь

04:30 Детективы. Аниматор



В программе передач возможны изменения.