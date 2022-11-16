Программа передач Домашний на 16 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 16.11.2022



04:55 6 кадров

05:05 По делам несовершеннолетних

08:40 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»

13:10 Порча. Пустота

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. В поисках идеала

14:50 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии

19:00 Прозрение. 1-я - 4-я серии

23:10 Порча. «Пыль». «За решеткой»

00:15 Знахарка

00:40 Верну любимого. В поисках идеала

01:05 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»

01:55 Восток-Запад. Сезон 2. 41-я серия

02:45 Тест на отцовство

04:25 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.