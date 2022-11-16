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Программа передач Домашний на 16 ноября 2022


Телепрограмма Домашний на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Домашний на 16.11.2022

04:55 6 кадров
05:05 По делам несовершеннолетних
08:40 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»
13:10 Порча. Пустота
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. В поисках идеала
14:50 По ту сторону солнца. 1-я - 4-я серии
19:00 Прозрение. 1-я - 4-я серии
23:10 Порча. «Пыль». «За решеткой»
00:15 Знахарка
00:40 Верну любимого. В поисках идеала
01:05 Понять. Простить. «Выход есть». «Неравный бой»
01:55 Восток-Запад. Сезон 2. 41-я серия
02:45 Тест на отцовство
04:25 Давай разведёмся!

В программе передач возможны изменения.









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