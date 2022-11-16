Программа передач СТС на 16 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 16.11.2022



04:50 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия

05:30 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия

06:05 Три кота. Игры в темноте

06:10 Три кота

06:15 Три кота

06:25 Три кота. Талант Нудика

06:30 Три кота. Теннис с папой

06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:45 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 14-я серия

08:25 Корни. Сезон 2. 15-я серия

09:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши

09:05 Воронины. Сезон 12. 13-я серия

09:40 Воронины. Сезон 12. 14-я серия

10:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия

10:40 Притворись моей женой

13:00 Кухня. Сезон 2. 19-я - 20-я серии

14:05 Кухня. Сезон 3. 1-я - 8-я серии

18:30 Корни. Сезон 2. 14-я - 16-я серии

20:00 Соник в кино

22:00 Полтора шпиона

00:05 Мой папа - вождь

01:55 Девочки не сдаются. Сезон 1. 19-я серия

02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 20-я серия

03:30 6 кадров. Сезон 5. 25-я - 28-я серии



В программе передач возможны изменения.