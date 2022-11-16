Программа передач СТС на 16 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 16.11.2022
04:50 6 кадров. Сезон 5. 20-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 5. 21-я серия
05:30 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 211-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 214-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 215-я серия
06:05 Три кота. Игры в темноте
06:10 Три кота
06:15 Три кота
06:25 Три кота. Талант Нудика
06:30 Три кота. Теннис с папой
06:35 Драконы. Гонки бесстрашных. Начало
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:45 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 14-я серия
08:25 Корни. Сезон 2. 15-я серия
09:00 Уральские пельмени. #всеработыхороши
09:05 Воронины. Сезон 12. 13-я серия
09:40 Воронины. Сезон 12. 14-я серия
10:05 Воронины. Сезон 12. 19-я серия
10:40 Притворись моей женой
13:00 Кухня. Сезон 2. 19-я - 20-я серии
14:05 Кухня. Сезон 3. 1-я - 8-я серии
18:30 Корни. Сезон 2. 14-я - 16-я серии
20:00 Соник в кино
22:00 Полтора шпиона
00:05 Мой папа - вождь
01:55 Девочки не сдаются. Сезон 1. 19-я серия
02:45 Девочки не сдаются. Сезон 1. 20-я серия
03:30 6 кадров. Сезон 5. 25-я - 28-я серии
В программе передач возможны изменения.