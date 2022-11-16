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Программа передач Матч ТВ на 16 ноября 2022


Телепрограмма Матч ТВ на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 16.11.2022

05:00 Правила игры
05:30 Наши иностранцы
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Б. Ортега
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Белоруссии. Прямой эфир
17:15 Все на Матч!
17:50 Новости
17:55 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
01:00 География спорта. Кольский полуостров
01:30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»
02:45 Специальный репортаж
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Инга Артамонова
04:05 Катар. Обратный отсчёт

В программе передач возможны изменения.









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