Программа передач Матч ТВ на 16 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 16.11.2022



05:00 Правила игры

05:30 Наши иностранцы

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. А. Волкановски - Б. Ортега

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Хоккей. Международный турнир «Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная сборная Белоруссии. Прямой эфир

17:15 Все на Матч!

17:50 Новости

17:55 Футбол. Кубок России. «Факел» (Воронеж) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямой эфир

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

01:00 География спорта. Кольский полуостров

01:30 Танцевальный спорт. Кубок Кремля «Гордость России!»

02:45 Специальный репортаж

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Инга Артамонова

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.