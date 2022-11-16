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Программа передач Звезда на 16 ноября 2022


Телепрограмма Звезда на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 16.11.2022

05:00 Классные игры
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Трасса. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Трасса. 1-я - 4-я серии
17:35 Москва - фронту
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Удар за горизонт
19:40 Секретные материалы
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Сувенир для прокурора
01:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть
02:10 Весенний призыв
03:45 Трасса. 1-я и 2-я серии

В программе передач возможны изменения.









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