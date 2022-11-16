Программа передач Звезда на 16 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 16.11.2022



05:00 Классные игры

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Трасса. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Трасса. 1-я - 4-я серии

17:35 Москва - фронту

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Удар за горизонт

19:40 Секретные материалы

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Сувенир для прокурора

01:05 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 1-я часть

02:10 Весенний призыв

03:45 Трасса. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.