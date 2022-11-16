Программа передач Культура на 16 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 16.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва музейная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Лев Свердлин
07:30 Новости культуры
07:35 Бастионы власти. Враг у ворот
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Ван Дейк
08:45 Личное счастье. 3-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Юрий Кнорозов. Человек, который вычислял смыслы
11:10 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993
12:20 Забытое ремесло. Ловец пиявок
12:35 Запомните меня такой. 1-я серия
13:45 Эпизоды. Юбилей Инны Соловьевой
14:30 История русского быта. 3-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп
15:50 Белая студия
16:35 Личное счастье. 3-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва
18:45 Цвет времени. Тициан
19:00 Жизнь замечательных идей. Первые обитатели Земли
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Абсолютный слух
21:30 Острова. 75 лет Владимиру Ильину
22:15 Запомните меня такой. 1-я серия
23:20 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993
01:10 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)
02:05 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.