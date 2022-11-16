Программа передач Культура на 16 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 16.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва музейная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Лев Свердлин

07:30 Новости культуры

07:35 Бастионы власти. Враг у ворот

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Ван Дейк

08:45 Личное счастье. 3-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Юрий Кнорозов. Человек, который вычислял смыслы

11:10 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993

12:20 Забытое ремесло. Ловец пиявок

12:35 Запомните меня такой. 1-я серия

13:45 Эпизоды. Юбилей Инны Соловьевой

14:30 История русского быта. 3-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Кино

15:20 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп

15:50 Белая студия

16:35 Личное счастье. 3-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва

18:45 Цвет времени. Тициан

19:00 Жизнь замечательных идей. Первые обитатели Земли

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 Абсолютный слух

21:30 Острова. 75 лет Владимиру Ильину

22:15 Запомните меня такой. 1-я серия

23:20 Первые в мире. Семен Челюскин. Начатое свершиться должно

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «В честь королевы романса... Изабелла Юрьева». Ведущий концерта Борис Брунов. 1993

01:10 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)

02:05 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Евгений Нестеренко

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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