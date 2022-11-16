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Программа передач Пятница на 16 ноября 2022


Телепрограмма Пятница на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 16.11.2022

05:00 Пятница News. 206-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
06:30 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»
07:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия
12:50 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия
16:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»
17:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»
18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»
19:00 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия
23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия
00:00 Охотники за разумом
02:00 Пятница News. 208-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 14-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия
03:50 Пятница News. 207-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»

В программе передач возможны изменения.









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