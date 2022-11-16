Программа передач Пятница на 16 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 16.11.2022



05:00 Пятница News. 206-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

06:30 Кондитер. Сезон 5. 17-я серия - «Спецвыпуск: готовят звезды»

07:40 Новые Пацанки. Сезон 1. 7-я серия

12:50 Адский шеф. Сезон 1. 13-я серия

16:00 На ножах. Сезон 4. 3-я серия - «Санкт-Петербург. Brucke»

17:00 На ножах. Сезон 7. 23-я серия - «Санкт-Петербург. Appetito»

18:00 На ножах. Сезон 6. 11-я серия - «Краснодар. Детский клуб»

19:00 Адский шеф. Сезон 1. 14-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 14-я серия

23:00 Теперь я Босс! Под прикрытием. Сезон 7. 2-я серия

00:00 Охотники за разумом

02:00 Пятница News. 208-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 14-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 15-я серия

03:50 Пятница News. 207-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»



В программе передач возможны изменения.