Программа передач МИР на 16 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 16 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 16.11.2022
05:00 Мультфильмы
05:25 Гаишники. 1-я - 6-я серии
10:00 Новости
10:10 Гаишники. 6-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч-2. 3-я - 5-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Учитель
03:10 Развод
04:45 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.