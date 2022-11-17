Программа передач, ТВ программа на 17 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 17 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 17.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 4-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Баренцево море. 4-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Наталья Гулькина»
02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Наталья Гулькина»
03:00 Морозова. Сезон 2. 49-я серия - «Мутная история»
03:50 Морозова. Сезон 2. 50-я серия - «Идеальное решение»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная
05:20 Мой герой. Дмитрий Дибров
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Калий. Микро и макроэлементы
08:50 Я иду тебя искать-6. 3-я серия
09:40 Я иду тебя искать-6. 4-я серия
10:35 Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?
11:30 События
11:50 Кукольный домик. 3-я серия
12:45 Кукольный домик. 4-я серия
13:40 Мой герой. Виктория Токарева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия
16:55 Прощание. Наталья Гундарева
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия
19:15 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия
20:10 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия
21:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия
22:00 События
22:40 10 самых... Актрисы-затворницы
23:10 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое
01:25 Ирина Цывина. Не могу одна
02:05 Советский космос: четыре короля
03:00 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия
03:55 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия
04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Охраняется государством
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Болтун
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Два ребенка, три отца и шесть тестов!
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 7-я серия
21:00 Спецбат. 8-я серия
22:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии
00:25 Поздняков
00:40 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит частную собственность
01:35 Зверобой-3. 18-я - 21-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Старьевщик
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Домик в лесу
5 канал
05:00 Известия
05:35 Легавый. 12-я - 15-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Легавый. 15-я - 18-я серии
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Контракт
14:20 Дознаватель-2. Репутация
15:20 Дознаватель-2. Скорость
16:15 Дознаватель-2. Банда
17:10 Дознаватель-2. Гвоздь
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Гвоздь
18:35 Дознаватель-2. Свобода
19:25 След. Чудовище болотное
20:15 След. Наживка для хищника
20:55 След. Иллюзионист
21:40 След. Маленький тулку
22:30 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях
23:15 Великолепная пятёрка-5. Диагноз
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дед Мороз умер
01:15 След. Спасите маму
01:50 След. Большой новогодний куш
02:30 След. Лев в мышеловке
03:10 След. Как на ладони
03:45 Легавый. 19-я серия
04:30 Легавый. 20-я серия
Домашний
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»
13:00 Порча. Мёртвый сон
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Призрак бывшего
14:40 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. «Поскребыш». «Младшая сестра»
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Призрак бывшего
00:40 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»
01:30 Восток-Запад. Сезон 2. 42-я серия
02:20 Тест на отцовство
04:00 Давай разведёмся!
04:50 6 кадров
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 51-я серия
05:50 Открытый микрофон. 52-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия
07:00 Пэн. Путешествие в Нетландию
09:00 Перезагрузка. 530-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 69-я - 71-я серии
10:59 Правила моей кухни. 8-я серия
11:00 Универ. Новая общага. 72-я серия
11:30 Универ. Новая общага. 73-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 4. 148-я - 151-я серии
14:00 Женский клуб. 4-я серия
15:00 СашаТаня. Сезон 4. 152-я - 157-я серии
18:00 Полицейский с Рублевки. 7-я серия
19:00 Полицейский с Рублевки. 8-я серия
20:00 Отпуск. Сезон 2. 31-я серия
20:30 Отпуск. Сезон 2. 32-я серия
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 56-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 57-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 24-я серия
23:30 Женский Стендап. Сезон 4. 60-я серия
00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 12-я серия
01:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 13-я серия
03:05 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия
03:50 Импровизация. 1-я серия
04:40 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
04:00 6 кадров
05:30 Живая игрушка
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 216-я - 218-я серии
06:05 Три кота. Маленькие гонки
06:10 Три кота
06:15 Как приручить дракона. Возвращение
06:40 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:45 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 15-я серия
08:25 Корни. Сезон 2. 16-я серия
09:00 Воронины. Сезон 12. 17-я серия
09:25 Воронины. Сезон 12. 18-я серия
10:00 Воронины. Сезон 12. 20-я серия
10:25 Воронины. Сезон 12. 11-я серия
11:00 Джек Райан: Теория хаоса
13:05 Кухня. Сезон 3. 9-я - 17-я серии
20:00 Малыш на драйве
22:20 Автобан
00:15 Джек Райан: Теория хаоса
02:10 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия
02:35 6 кадров. Сезон 2. 5-я - 11-я серии
Матч ТВ
05:00 Третий тайм
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» (Московская область). Прямой эфир
16:55 Вид сверху
17:25 Все на Матч!
17:55 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
21:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
01:00 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Александр Белов
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
05:10 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Засекреченные списки
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Неизвестная история
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Схватка
22:05 Смотреть всем!
23:00 Новости
23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
00:30 Коллекторы-2
02:05 Самые шокирующие гипотезы
02:55 Тайны Чапман
04:30 Документальный проект
Звезда
03:45 Трасса. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 След пираньи. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 След пираньи. 1-я - 4-я серии
17:10 Легенды госбезопасности. Виталий Бояров. Игра со многими неизвестными
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Господство в воздухе
19:40 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Поезд вне расписания
00:55 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть
02:05 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва барочная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин
07:30 Новости культуры
07:35 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Эль Греко
08:50 Личное счастье. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Иконография и иконология. Образ - от описания до толкования
11:10 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985
12:15 Цвет времени. Павел Федотов
12:35 Запомните меня такой. 2-я серия
13:45 «Под знаком Льва«. К 85-летию со дня рождения Льва Николаева
14:30 История русского быта. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Деревянное зодчество Русского Севера
15:50 2 Верник 2. Евгений Князев
16:35 Личное счастье. 4-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина
18:40 Забытое ремесло. Прачка
19:00 Жизнь замечательных идей. Загадка письменности майя
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Зеркало для героя». Заело время»
21:30 Энигма. Дмитрий Синьковский
22:15 Запомните меня такой. 2-я серия
23:25 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985
01:05 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)
02:00 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина«
05:20 Пятница News. 207-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия
10:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 1. 10-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 6-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия
22:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
00:40 Телохранитель
02:50 Пятница News. 209-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 16-я серия
04:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия
04:30 Пятница News. 208-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
05:30 Гаишники. 9-я - 14-я серии
10:00 Новости
10:10 Гаишники. 14-я - 16-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино. Спецвыпуск к юбилею Э. Рязанова
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Назад в будущее
22:35 Меч-2. 6-я - 8-я серии
01:05 Наше кино. История большой любви
01:30 Вратарь
02:40 Меч. 22-я - 24-я серии
Время начала передач - московское.