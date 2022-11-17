Программа передач, ТВ программа на 17 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на четверг 17 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 17.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Шифр». Новые серии. Памяти Сергея Пускепалиса. Сезон 3. 4-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Баренцево море. 4-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 1-я часть - «Наталья Гулькина»

02:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. 2-я часть - «Наталья Гулькина»

03:00 Морозова. Сезон 2. 49-я серия - «Мутная история»

03:50 Морозова. Сезон 2. 50-я серия - «Идеальное решение»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная

05:20 Мой герой. Дмитрий Дибров

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Калий. Микро и макроэлементы

08:50 Я иду тебя искать-6. 3-я серия

09:40 Я иду тебя искать-6. 4-я серия

10:35 Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?

11:30 События

11:50 Кукольный домик. 3-я серия

12:45 Кукольный домик. 4-я серия

13:40 Мой герой. Виктория Токарева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия

16:55 Прощание. Наталья Гундарева

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия

19:15 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия

20:10 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия

21:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия

22:00 События

22:40 10 самых... Актрисы-затворницы

23:10 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое

01:25 Ирина Цывина. Не могу одна

02:05 Советский космос: четыре короля

03:00 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия

03:55 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия

04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Охраняется государством

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Болтун

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Два ребенка, три отца и шесть тестов!

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 7-я серия

21:00 Спецбат. 8-я серия

22:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии

00:25 Поздняков

00:40 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит частную собственность

01:35 Зверобой-3. 18-я - 21-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Старьевщик

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Домик в лесу



5 канал



05:00 Известия

05:35 Легавый. 12-я - 15-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Легавый. 15-я - 18-я серии

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Контракт

14:20 Дознаватель-2. Репутация

15:20 Дознаватель-2. Скорость

16:15 Дознаватель-2. Банда

17:10 Дознаватель-2. Гвоздь

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Гвоздь

18:35 Дознаватель-2. Свобода

19:25 След. Чудовище болотное

20:15 След. Наживка для хищника

20:55 След. Иллюзионист

21:40 След. Маленький тулку

22:30 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях

23:15 Великолепная пятёрка-5. Диагноз

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дед Мороз умер

01:15 След. Спасите маму

01:50 След. Большой новогодний куш

02:30 След. Лев в мышеловке

03:10 След. Как на ладони

03:45 Легавый. 19-я серия

04:30 Легавый. 20-я серия



Домашний



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»

13:00 Порча. Мёртвый сон

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Призрак бывшего

14:40 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. «Поскребыш». «Младшая сестра»

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Призрак бывшего

00:40 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»

01:30 Восток-Запад. Сезон 2. 42-я серия

02:20 Тест на отцовство

04:00 Давай разведёмся!

04:50 6 кадров



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 51-я серия

05:50 Открытый микрофон. 52-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 74-я серия

07:00 Пэн. Путешествие в Нетландию

09:00 Перезагрузка. 530-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 69-я - 71-я серии

10:59 Правила моей кухни. 8-я серия

11:00 Универ. Новая общага. 72-я серия

11:30 Универ. Новая общага. 73-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 4. 148-я - 151-я серии

14:00 Женский клуб. 4-я серия

15:00 СашаТаня. Сезон 4. 152-я - 157-я серии

18:00 Полицейский с Рублевки. 7-я серия

19:00 Полицейский с Рублевки. 8-я серия

20:00 Отпуск. Сезон 2. 31-я серия

20:30 Отпуск. Сезон 2. 32-я серия

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 56-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 57-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 24-я серия

23:30 Женский Стендап. Сезон 4. 60-я серия

00:30 Ты_Топ-модель на ТНТ. 12-я серия

01:55 Ты_Топ-модель на ТНТ. 13-я серия

03:05 Импровизация. Дайджесты. Сезон 6. 193-я серия

03:50 Импровизация. 1-я серия

04:40 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



04:00 6 кадров

05:30 Живая игрушка

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 216-я - 218-я серии

06:05 Три кота. Маленькие гонки

06:10 Три кота

06:15 Как приручить дракона. Возвращение

06:40 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:45 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 15-я серия

08:25 Корни. Сезон 2. 16-я серия

09:00 Воронины. Сезон 12. 17-я серия

09:25 Воронины. Сезон 12. 18-я серия

10:00 Воронины. Сезон 12. 20-я серия

10:25 Воронины. Сезон 12. 11-я серия

11:00 Джек Райан: Теория хаоса

13:05 Кухня. Сезон 3. 9-я - 17-я серии

20:00 Малыш на драйве

22:20 Автобан

00:15 Джек Райан: Теория хаоса

02:10 6 кадров. Сезон 2. 2-я серия

02:35 6 кадров. Сезон 2. 5-я - 11-я серии



Матч ТВ



05:00 Третий тайм

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» (Московская область). Прямой эфир

16:55 Вид сверху

17:25 Все на Матч!

17:55 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

21:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

01:00 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Александр Белов

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

05:10 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Засекреченные списки

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Неизвестная история

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Схватка

22:05 Смотреть всем!

23:00 Новости

23:25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

00:30 Коллекторы-2

02:05 Самые шокирующие гипотезы

02:55 Тайны Чапман

04:30 Документальный проект



Звезда



03:45 Трасса. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 След пираньи. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 След пираньи. 1-я - 4-я серии

17:10 Легенды госбезопасности. Виталий Бояров. Игра со многими неизвестными

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Господство в воздухе

19:40 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Поезд вне расписания

00:55 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть

02:05 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва барочная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин

07:30 Новости культуры

07:35 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Эль Греко

08:50 Личное счастье. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Иконография и иконология. Образ - от описания до толкования

11:10 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985

12:15 Цвет времени. Павел Федотов

12:35 Запомните меня такой. 2-я серия

13:45 «Под знаком Льва«. К 85-летию со дня рождения Льва Николаева

14:30 История русского быта. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Деревянное зодчество Русского Севера

15:50 2 Верник 2. Евгений Князев

16:35 Личное счастье. 4-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина

18:40 Забытое ремесло. Прачка

19:00 Жизнь замечательных идей. Загадка письменности майя

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 «Зеркало для героя». Заело время»

21:30 Энигма. Дмитрий Синьковский

22:15 Запомните меня такой. 2-я серия

23:25 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985

01:05 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)

02:00 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина«

05:20 Пятница News. 207-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия

10:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия

14:10 Четыре свадьбы. Сезон 1. 10-я серия

15:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 6-я серия

17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия

19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия

22:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия

00:40 Телохранитель

02:50 Пятница News. 209-я серия

03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 16-я серия

04:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия

04:30 Пятница News. 208-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

05:30 Гаишники. 9-я - 14-я серии

10:00 Новости

10:10 Гаишники. 14-я - 16-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино. Спецвыпуск к юбилею Э. Рязанова

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Назад в будущее

22:35 Меч-2. 6-я - 8-я серии

01:05 Наше кино. История большой любви

01:30 Вратарь

02:40 Меч. 22-я - 24-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТНТ на 17 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 16 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 15 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 15 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 14 ноября 2022









Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции



Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября. КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 16 ноября, где смотреть прямые трансляции



Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 16 ноября



Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре



Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. Чемпионы мира по футболу



Первыми чемпионами мира по футболу стали уругвайские футболисты, которые в финальном матче 30 июля 1930 года на домашнем стадионе в присутствии 68 тысяч зрителей обыграли Аргентину со счетом 4:2.









