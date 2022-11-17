Программа передач ТВЦ на 17 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 17.11.2022



04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная

05:20 Мой герой. Дмитрий Дибров

06:00 Настроение

08:15 Доктор И... Калий. Микро и макроэлементы

08:50 Я иду тебя искать-6. 3-я серия

09:40 Я иду тебя искать-6. 4-я серия

10:35 Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?

11:30 События

11:50 Кукольный домик. 3-я серия

12:45 Кукольный домик. 4-я серия

13:40 Мой герой. Виктория Токарева

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия

16:00 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия

16:55 Прощание. Наталья Гундарева

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия

19:15 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия

20:10 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия

21:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия

22:00 События

22:40 10 самых... Актрисы-затворницы

23:10 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое

01:25 Ирина Цывина. Не могу одна

02:05 Советский космос: четыре короля

03:00 Петровка, 38

03:10 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия

03:55 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия

04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть



В программе передач возможны изменения.