Программа передач ТВЦ на 17 ноября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 17.11.2022
04:40 Короли эпизода. Рина Зелёная
05:20 Мой герой. Дмитрий Дибров
06:00 Настроение
08:15 Доктор И... Калий. Микро и макроэлементы
08:50 Я иду тебя искать-6. 3-я серия
09:40 Я иду тебя искать-6. 4-я серия
10:35 Актёрские судьбы. Кто в доме хозяин?
11:30 События
11:50 Кукольный домик. 3-я серия
12:45 Кукольный домик. 4-я серия
13:40 Мой герой. Виктория Токарева
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия
16:00 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия
16:55 Прощание. Наталья Гундарева
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 1-я серия
19:15 Некрасивая подружка-6. Шоколадное убийство. 2-я серия
20:10 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 1-я серия
21:00 Некрасивая подружка-7. Эффект бабочки. 2-я серия
22:00 События
22:40 10 самых... Актрисы-затворницы
23:10 Актёрские драмы. Осторожно: фанаты!
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Актёрские судьбы. Восток - дело тонкое
01:25 Ирина Цывина. Не могу одна
02:05 Советский космос: четыре короля
03:00 Петровка, 38
03:10 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 1-я серия
03:55 Анатомия убийства. «По прозвищу Принц», 2-я серия
04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть
В программе передач возможны изменения.