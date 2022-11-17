Программа передач НТВ на 17 ноября 2022

Телепрограмма НТВ на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 17.11.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Охраняется государством

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Болтун

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Два ребенка, три отца и шесть тестов!

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 7-я серия

21:00 Спецбат. 8-я серия

22:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии

00:25 Поздняков

00:40 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит частную собственность

01:35 Зверобой-3. 18-я - 21-я серии

04:25 Агентство скрытых камер. Старьевщик

04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Домик в лесу



В программе передач возможны изменения.