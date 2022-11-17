Программа передач НТВ на 17 ноября 2022

Телепрограмма НТВ на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач НТВ на 17.11.2022
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Охраняется государством
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Болтун
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. «Чудотворная икона», 1-я и 2-я серии, «Ёлочки», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Два ребенка, три отца и шесть тестов!
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 7-я серия
21:00 Спецбат. 8-я серия
22:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Скорая помощь-4. 7-я и 8-я серии
00:25 Поздняков
00:40 Мы и наука. Наука и мы. Через 10 лет наука отменит частную собственность
01:35 Зверобой-3. 18-я - 21-я серии
04:25 Агентство скрытых камер. Старьевщик
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Домик в лесу
В программе передач возможны изменения.