Программа передач 5 канал на 17 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 17 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 17.11.2022
05:00 Известия
05:35 Легавый. 12-я - 15-я серии
08:30 День ангела
08:55 Знание - сила
09:00 Известия
09:25 Легавый. 15-я - 18-я серии
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Контракт
14:20 Дознаватель-2. Репутация
15:20 Дознаватель-2. Скорость
16:15 Дознаватель-2. Банда
17:10 Дознаватель-2. Гвоздь
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Гвоздь
18:35 Дознаватель-2. Свобода
19:25 След. Чудовище болотное
20:15 След. Наживка для хищника
20:55 След. Иллюзионист
21:40 След. Маленький тулку
22:30 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях
23:15 Великолепная пятёрка-5. Диагноз
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Дед Мороз умер
01:15 След. Спасите маму
01:50 След. Большой новогодний куш
02:30 След. Лев в мышеловке
03:10 След. Как на ладони
03:45 Легавый. 19-я серия
04:30 Легавый. 20-я серия
В программе передач возможны изменения.