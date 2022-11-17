Программа передач 5 канал на 17 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 17 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 17.11.2022



05:00 Известия

05:35 Легавый. 12-я - 15-я серии

08:30 День ангела

08:55 Знание - сила

09:00 Известия

09:25 Легавый. 15-я - 18-я серии

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Контракт

14:20 Дознаватель-2. Репутация

15:20 Дознаватель-2. Скорость

16:15 Дознаватель-2. Банда

17:10 Дознаватель-2. Гвоздь

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Гвоздь

18:35 Дознаватель-2. Свобода

19:25 След. Чудовище болотное

20:15 След. Наживка для хищника

20:55 След. Иллюзионист

21:40 След. Маленький тулку

22:30 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях

23:15 Великолепная пятёрка-5. Диагноз

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Дед Мороз умер

01:15 След. Спасите маму

01:50 След. Большой новогодний куш

02:30 След. Лев в мышеловке

03:10 След. Как на ладони

03:45 Легавый. 19-я серия

04:30 Легавый. 20-я серия



В программе передач возможны изменения.