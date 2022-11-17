Программа передач Домашний на 17 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 17.11.2022
04:25 Давай разведёмся!
05:15 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
08:45 Давай разведёмся!
09:45 Тест на отцовство
12:00 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»
13:00 Порча. Мёртвый сон
13:30 Знахарка
14:05 Верну любимого. Призрак бывшего
14:40 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии
18:45 Спасите мою кухню
19:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. «Поскребыш». «Младшая сестра»
23:40 Знахарка
00:15 Верну любимого. Призрак бывшего
00:40 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»
01:30 Восток-Запад. Сезон 2. 42-я серия
02:20 Тест на отцовство
04:00 Давай разведёмся!
04:50 6 кадров
В программе передач возможны изменения.