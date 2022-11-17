Программа передач Домашний на 17 ноября 2022

Телепрограмма Домашний на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 17.11.2022



04:25 Давай разведёмся!

05:15 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

08:45 Давай разведёмся!

09:45 Тест на отцовство

12:00 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»

13:00 Порча. Мёртвый сон

13:30 Знахарка

14:05 Верну любимого. Призрак бывшего

14:40 Несколько дней из жизни доктора Калистратовой. 1-я - 4-я серии

18:45 Спасите мою кухню

19:00 Горький мёд... 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. «Поскребыш». «Младшая сестра»

23:40 Знахарка

00:15 Верну любимого. Призрак бывшего

00:40 Понять. Простить. «Оборотень». «Простой выбор»

01:30 Восток-Запад. Сезон 2. 42-я серия

02:20 Тест на отцовство

04:00 Давай разведёмся!

04:50 6 кадров



В программе передач возможны изменения.