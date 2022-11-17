Программа передач Матч ТВ на 17 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 17.11.2022
05:00 Третий тайм
05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:50 Новости
14:55 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» (Московская область). Прямой эфир
16:55 Вид сверху
17:25 Все на Матч!
17:55 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
21:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра
22:30 Новости
22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
01:00 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Александр Белов
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.