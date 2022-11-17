Программа передач Матч ТВ на 17 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 17.11.2022



05:00 Третий тайм

05:30 Футбол. Первая Лига. Обзор тура

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:50 Новости

14:55 Баскетбол. Чемпионат России - Суперлига. ЦСКА-2 - «Химки» (Московская область). Прямой эфир

16:55 Вид сверху

17:25 Все на Матч!

17:55 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия. Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

21:00 Смешанные единоборства. UFC. И. Адесанья - А. Перейра

22:30 Новости

22:35 Бильярд. Лига Чемпионов. Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

01:00 Футбол. Товарищеский матч. Таджикистан - Россия

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Александр Белов

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.