Программа передач Звезда на 17 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 17.11.2022



03:45 Трасса. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 След пираньи. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 След пираньи. 1-я - 4-я серии

17:10 Легенды госбезопасности. Виталий Бояров. Игра со многими неизвестными

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Оружие холодной войны. Господство в воздухе

19:40 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Поезд вне расписания

00:55 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть

02:05 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.