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Программа передач Звезда на 17 ноября 2022


Телепрограмма Звезда на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 17.11.2022

03:45 Трасса. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:15 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 След пираньи. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 След пираньи. 1-я - 4-я серии
17:10 Легенды госбезопасности. Виталий Бояров. Игра со многими неизвестными
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Оружие холодной войны. Господство в воздухе
19:40 Код доступа. Польский гонор. От моря до моря
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Поезд вне расписания
00:55 Корона Российской империи, или Снова неуловимые. 2-я часть
02:05 Тормозной путь. 1-я - 4-я серии

В программе передач возможны изменения.









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