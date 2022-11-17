Программа передач Культура на 17 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 17.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва барочная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин
07:30 Новости культуры
07:35 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Эль Греко
08:50 Личное счастье. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Иконография и иконология. Образ - от описания до толкования
11:10 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985
12:15 Цвет времени. Павел Федотов
12:35 Запомните меня такой. 2-я серия
13:45 «Под знаком Льва«. К 85-летию со дня рождения Льва Николаева
14:30 История русского быта. 4-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. Деревянное зодчество Русского Севера
15:50 2 Верник 2. Евгений Князев
16:35 Личное счастье. 4-я серия
17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина
18:40 Забытое ремесло. Прачка
19:00 Жизнь замечательных идей. Загадка письменности майя
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Зеркало для героя». Заело время»
21:30 Энигма. Дмитрий Синьковский
22:15 Запомните меня такой. 2-я серия
23:25 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии
23:40 Новости культуры
00:00 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985
01:05 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)
02:00 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.