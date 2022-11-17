Программа передач Культура на 17 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 17.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва барочная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Михаил Пуговкин

07:30 Новости культуры

07:35 Великая французская революция. Страх и надежда (1789-1791 годы)

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Эль Греко

08:50 Личное счастье. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Иконография и иконология. Образ - от описания до толкования

11:10 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985

12:15 Цвет времени. Павел Федотов

12:35 Запомните меня такой. 2-я серия

13:45 «Под знаком Льва«. К 85-летию со дня рождения Льва Николаева

14:30 История русского быта. 4-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр

15:20 Пряничный домик. Деревянное зодчество Русского Севера

15:50 2 Верник 2. Евгений Князев

16:35 Личное счастье. 4-я серия

17:50 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина

18:40 Забытое ремесло. Прачка

19:00 Жизнь замечательных идей. Загадка письменности майя

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:50 «Зеркало для героя». Заело время»

21:30 Энигма. Дмитрий Синьковский

22:15 Запомните меня такой. 2-я серия

23:25 Первые в мире. Виктор Сарианиди. Золото Бактрии

23:40 Новости культуры

00:00 ХX век. «Юрий Трифонов. Страницы творчества». 1985

01:05 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)

02:00 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ирина Богачёва

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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