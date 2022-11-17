Программа передач Пятница на 17 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 17 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 17.11.2022
05:00 Зов крови. Сезон 2. 6-я серия - «Лера Москвина«
05:20 Пятница News. 207-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 6-я серия - «Торт «Сумоист« для Дмитрия Красилова»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 9-я серия - «Торт для Анастасии Волочковой»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 2-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия
10:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 8-я серия
14:10 Четыре свадьбы. Сезон 1. 10-я серия
15:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 6-я серия
17:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 5-я серия
19:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия
22:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
00:40 Телохранитель
02:50 Пятница News. 209-я серия
03:20 Сверхъестественное. Сезон 15. 16-я серия
04:00 Сверхъестественное. Сезон 15. 17-я серия
04:30 Пятница News. 208-я серия
В программе передач возможны изменения.