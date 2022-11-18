Программа передач, ТВ программа на 18 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 18 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 18.11.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

23:25 «Софи Лорен. Несравненная»

00:25 Судьба на выбор. 9-я серия - «Подозрение»

01:25 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Дуэты

23:45 Улыбка на ночь

00:50 Держи меня за руку



ТВЦ



04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть

05:20 Мой герой. Виктория Токарева

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Берегись автомобиля

08:50 Кочевница. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Кочевница. 4-я серия

12:40 Судьба по книге перемен. 1-я серия

13:35 Судьба по книге перемен. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Судьба по книге перемен. 3-я серия

15:55 Судьба по книге перемен. 4-я серия

16:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Таёжный детектив. 1-я серия

19:15 Таёжный детектив. 2-я серия

20:10 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия

21:00 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Неудачная покупка

00:35 Туз

02:10 Большая любовь

03:45 Петровка, 38

03:55 Рок



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Домик в лесу

05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Мышь нелепая

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3

09:25 Следствие вели...

10:00 Сегодня

10:35 Следствие вели...

11:00 «Неизлечимого все меньше». Научное расследование Сергея Малозёмова

12:00 ДедСад

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 ДНК

17:55 Жди меня

19:00 Сегодня

20:00 Спецбат. 9-я серия

21:00 Спецбат. 10-я серия

22:00 Скорая помощь-4. 9-я серия

23:00 Скорая помощь-4. 10-я серия

00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:45 Захар Прилепин. Уроки русского

02:10 Квартирный вопрос

03:05 Зверобой-3. 22-я - 24-я серии



5 канал



05:00 Известия

05:25 Легавый. 20-я - 24-я серии

09:00 Известия

09:25 Свои

11:45 Дознаватель-2. Груз

12:40 Дознаватель-2. Расплата

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Расплата

14:10 Дознаватель-2. Правильное решение

15:05 Дознаватель-2. Личные отношения

15:55 Дознаватель-2. Ультиматум

16:55 Дознаватель-2. Операция

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Операция

18:20 Дознаватель-2. Семья

19:15 Дознаватель-2. Полицейский

20:05 След. Сиротская доля

20:55 След. Заложник

21:40 След. Противление злу насилием

22:25 След. Слабое звено

23:10 Светская хроника

00:05 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество

00:50 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман

01:30 Великолепная пятёрка-5. Похищенная

02:10 Великолепная пятёрка-5. Акрополь

02:45 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица

03:25 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном

04:00 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы



Домашний



04:50 6 кадров

05:20 По делам несовершеннолетних

08:25 Давай разведёмся!

09:20 Тест на отцовство

11:30 Понять. Простить. «Тайно влюблена». «Своя ноша»

12:30 Порча. На пределе возможностей

13:00 Знахарка

13:35 Верну любимого. Не уходи

14:10 Прозрение. 1-я - 4-я серии

18:45 Про здоровье

19:00 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии

22:45 Порча. «Табакерка». «Ответный удар»

23:45 Знахарка

00:20 Верну любимого. Не уходи

00:45 Понять. Простить. «Тайно влюблена». «Своя ноша»

01:35 Восток-Запад. Сезон 2. 43-я серия

02:25 Тест на отцовство

04:05 Давай разведёмся!

04:55 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 9-я серия

05:25 Comedy Баттл. 10-я серия

06:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия

07:00 Богатенький Рич

09:00 Звездная кухня. 10-я серия

09:30 Универ. Новая общага. 74-я - 76-я серии

10:59 Правила моей кухни. 8-я серия

11:00 Вызов. 5-я серия

12:00 СашаТаня. Сезон 4. 159-я - 170-я серии

18:00 Концерты. 3-я серия

19:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 244-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 760-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 759-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 149-я серия

00:00 Доктор Свисток

01:35 Импровизация. 2-я серия

02:20 Импровизация. 3-я серия

03:10 Comedy Баттл. 11-я серия

04:00 Comedy Баттл. 12-я серия

04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 2. 11-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 2. 12-я серия

05:30 Мы с Шерлоком Холмсом

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 219-я - 221-я серии

06:05 Три кота. Тихий час

06:10 Три кота. Кто виноват?

06:15 Три кота

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 16-я серия

08:25 Корни. Сезон 2. 17-я серия

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 6-я серия

11:10 Автобан

13:05 Уральские пельмени

14:40 Уральские пельмени. Агронавты

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

19:25 Уральские пельмени

21:00 Добро пожаловать в семью

23:25 Предложение

01:35 Серена

03:25 6 кадров. Сезон 3. 1-я - 5-я серии



Матч ТВ



05:00 Вид сверху

05:30 Продам медали

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Н. Диаз - Т. Фергюсон

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж. Окно в Катар

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:00 Новости

16:05 Специальный репортаж

16:25 Матч! Парад

16:55 Марадона. Смерть бога

18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

22:00 Смешанные единоборства. АСА. М. Магомедов - О. Оленичев. Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:45 Точная ставка

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Валерий Воронин

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Русский рейд

21:25 Бультерьер

23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Минеев - Ф. Родригес. Прямой эфир

00:45 Схватка

02:35 Дэнни - цепной пес

04:10 Линия горизонта



Звезда



05:00 Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения

06:10 Стрелы Робин Гуда

08:05 Память. Человек с киноаппаратом Роман Кармен

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Сувенир для прокурора

11:55 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Мины в фарватере. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Женя, Женечка и «катюша»

01:20 Поезд вне расписания

02:40 Восхождение

03:35 Оружие Победы

03:50 Армия «Трясогузки»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва сельскохозяйственная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина

07:30 Новости культуры

07:35 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

08:45 Личное счастье. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев. Вторая часть

11:10 Шедевры старого кино. Человек в футляре

13:00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»

13:30 Власть факта. Викторианская цивилизация

14:15 Острова. Патриарх Тихон

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Губаха (Пермский край)

15:35 Энигма. Дмитрий Синьковский

16:15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

16:30 Личное счастье. 5-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Жестокий романс

22:05 «Необъятный Рязанов». Гала-концерт в Московском международном Доме музыки

23:45 Новости культуры

00:05 Месяц май

01:25 Искатели. «Святая Анна«. Затерянная во льдах

02:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова«

05:20 Пятница News. 208-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс» для Надежды Ангарской»

06:50 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди» для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

10:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия

14:10 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия

21:20 Астерикс и Обеликс в Британии

23:30 Астерикс на Олимпийских играх

01:50 Пятница News. 210-я серия

02:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

03:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

04:30 Пятница News. 209-я серия



МИР



05:00 Меч. 24-я и 25-я серии

06:00 Меч-2. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Меч-2. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Гараж

21:35 Жестокий романс

00:15 Женитьба Бальзаминова

01:45 Цирк

03:15 Наше кино. История большой любви

03:40 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа передач ТНТ на 18 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 17 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 16 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 15 ноября 2022 Программа передач, ТВ программа на 14 ноября 2022









Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции



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Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею. Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре



Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре. Чемпионы мира по футболу



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