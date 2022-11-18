Программа передач, ТВ программа на 18 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на пятницу 18 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 18.11.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
23:25 «Софи Лорен. Несравненная»
00:25 Судьба на выбор. 9-я серия - «Подозрение»
01:25 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Дуэты
23:45 Улыбка на ночь
00:50 Держи меня за руку
ТВЦ
04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть
05:20 Мой герой. Виктория Токарева
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Берегись автомобиля
08:50 Кочевница. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Кочевница. 4-я серия
12:40 Судьба по книге перемен. 1-я серия
13:35 Судьба по книге перемен. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Судьба по книге перемен. 3-я серия
15:55 Судьба по книге перемен. 4-я серия
16:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Таёжный детектив. 1-я серия
19:15 Таёжный детектив. 2-я серия
20:10 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия
21:00 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Неудачная покупка
00:35 Туз
02:10 Большая любовь
03:45 Петровка, 38
03:55 Рок
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-15. Домик в лесу
05:40 Улицы разбитых фонарей-15. Мышь нелепая
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим. Сезон 3
09:25 Следствие вели...
10:00 Сегодня
10:35 Следствие вели...
11:00 «Неизлечимого все меньше». Научное расследование Сергея Малозёмова
12:00 ДедСад
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 ДНК
17:55 Жди меня
19:00 Сегодня
20:00 Спецбат. 9-я серия
21:00 Спецбат. 10-я серия
22:00 Скорая помощь-4. 9-я серия
23:00 Скорая помощь-4. 10-я серия
00:00 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:45 Захар Прилепин. Уроки русского
02:10 Квартирный вопрос
03:05 Зверобой-3. 22-я - 24-я серии
5 канал
05:00 Известия
05:25 Легавый. 20-я - 24-я серии
09:00 Известия
09:25 Свои
11:45 Дознаватель-2. Груз
12:40 Дознаватель-2. Расплата
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Расплата
14:10 Дознаватель-2. Правильное решение
15:05 Дознаватель-2. Личные отношения
15:55 Дознаватель-2. Ультиматум
16:55 Дознаватель-2. Операция
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Операция
18:20 Дознаватель-2. Семья
19:15 Дознаватель-2. Полицейский
20:05 След. Сиротская доля
20:55 След. Заложник
21:40 След. Противление злу насилием
22:25 След. Слабое звено
23:10 Светская хроника
00:05 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество
00:50 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман
01:30 Великолепная пятёрка-5. Похищенная
02:10 Великолепная пятёрка-5. Акрополь
02:45 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица
03:25 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном
04:00 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы
Домашний
04:50 6 кадров
05:20 По делам несовершеннолетних
08:25 Давай разведёмся!
09:20 Тест на отцовство
11:30 Понять. Простить. «Тайно влюблена». «Своя ноша»
12:30 Порча. На пределе возможностей
13:00 Знахарка
13:35 Верну любимого. Не уходи
14:10 Прозрение. 1-я - 4-я серии
18:45 Про здоровье
19:00 Найди меня, счастье. 1-я - 4-я серии
22:45 Порча. «Табакерка». «Ответный удар»
23:45 Знахарка
00:20 Верну любимого. Не уходи
00:45 Понять. Простить. «Тайно влюблена». «Своя ноша»
01:35 Восток-Запад. Сезон 2. 43-я серия
02:25 Тест на отцовство
04:05 Давай разведёмся!
04:55 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 9-я серия
05:25 Comedy Баттл. 10-я серия
06:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 53-я серия
07:00 Богатенький Рич
09:00 Звездная кухня. 10-я серия
09:30 Универ. Новая общага. 74-я - 76-я серии
10:59 Правила моей кухни. 8-я серия
11:00 Вызов. 5-я серия
12:00 СашаТаня. Сезон 4. 159-я - 170-я серии
18:00 Концерты. 3-я серия
19:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 244-я серия
20:00 Однажды в России. Сезон 9. 232-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 760-я серия
22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 759-я серия
23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 149-я серия
00:00 Доктор Свисток
01:35 Импровизация. 2-я серия
02:20 Импровизация. 3-я серия
03:10 Comedy Баттл. 11-я серия
04:00 Comedy Баттл. 12-я серия
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 2. 11-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 2. 12-я серия
05:30 Мы с Шерлоком Холмсом
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 219-я - 221-я серии
06:05 Три кота. Тихий час
06:10 Три кота. Кто виноват?
06:15 Три кота
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 16-я серия
08:25 Корни. Сезон 2. 17-я серия
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 6-я серия
11:10 Автобан
13:05 Уральские пельмени
14:40 Уральские пельмени. Агронавты
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»
17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
19:25 Уральские пельмени
21:00 Добро пожаловать в семью
23:25 Предложение
01:35 Серена
03:25 6 кадров. Сезон 3. 1-я - 5-я серии
Матч ТВ
05:00 Вид сверху
05:30 Продам медали
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Н. Диаз - Т. Фергюсон
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж. Окно в Катар
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:00 Новости
16:05 Специальный репортаж
16:25 Матч! Парад
16:55 Марадона. Смерть бога
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
22:00 Смешанные единоборства. АСА. М. Магомедов - О. Оленичев. Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:45 Точная ставка
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Валерий Воронин
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Русский рейд
21:25 Бультерьер
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Минеев - Ф. Родригес. Прямой эфир
00:45 Схватка
02:35 Дэнни - цепной пес
04:10 Линия горизонта
Звезда
05:00 Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения
06:10 Стрелы Робин Гуда
08:05 Память. Человек с киноаппаратом Роман Кармен
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Сувенир для прокурора
11:55 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Мины в фарватере. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Женя, Женечка и «катюша»
01:20 Поезд вне расписания
02:40 Восхождение
03:35 Оружие Победы
03:50 Армия «Трясогузки»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва сельскохозяйственная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина
07:30 Новости культуры
07:35 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08:45 Личное счастье. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев. Вторая часть
11:10 Шедевры старого кино. Человек в футляре
13:00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»
13:30 Власть факта. Викторианская цивилизация
14:15 Острова. Патриарх Тихон
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Губаха (Пермский край)
15:35 Энигма. Дмитрий Синьковский
16:15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
16:30 Личное счастье. 5-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Жестокий романс
22:05 «Необъятный Рязанов». Гала-концерт в Московском международном Доме музыки
23:45 Новости культуры
00:05 Месяц май
01:25 Искатели. «Святая Анна«. Затерянная во льдах
02:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова«
05:20 Пятница News. 208-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс» для Надежды Ангарской»
06:50 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди» для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия
10:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия
21:20 Астерикс и Обеликс в Британии
23:30 Астерикс на Олимпийских играх
01:50 Пятница News. 210-я серия
02:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
03:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
04:30 Пятница News. 209-я серия
МИР
05:00 Меч. 24-я и 25-я серии
06:00 Меч-2. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Меч-2. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Гараж
21:35 Жестокий романс
00:15 Женитьба Бальзаминова
01:45 Цирк
03:15 Наше кино. История большой любви
03:40 Мультфильмы
Время начала передач - московское.