Программа 1 канал на 18 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 18 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 18.11.2022



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 Ф а н т а с т и к а

23:25 «Софи Лорен. Несравненная»

00:25 Судьба на выбор. 9-я серия - «Подозрение»

01:25 Информационный канал



В программе передач возможны изменения.