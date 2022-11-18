Программа передач 1 канал на 18 ноября 2022

Телепрограмма 1 канала на 18 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 18.11.2022
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 Ф а н т а с т и к а
23:25 «Софи Лорен. Несравненная»
00:25 Судьба на выбор. 9-я серия - «Подозрение»
01:25 Информационный канал
В программе передач возможны изменения.