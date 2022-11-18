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Программа передач ТВЦ на 18 ноября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 18.11.2022

04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть
05:20 Мой герой. Виктория Токарева
06:00 Настроение
08:10 Большое кино. Берегись автомобиля
08:50 Кочевница. 1-я - 3-я серии
11:30 События
11:50 Кочевница. 4-я серия
12:40 Судьба по книге перемен. 1-я серия
13:35 Судьба по книге перемен. 2-я серия
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Судьба по книге перемен. 3-я серия
15:55 Судьба по книге перемен. 4-я серия
16:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Таёжный детектив. 1-я серия
19:15 Таёжный детектив. 2-я серия
20:10 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия
21:00 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Неудачная покупка
00:35 Туз
02:10 Большая любовь
03:45 Петровка, 38
03:55 Рок

В программе передач возможны изменения.









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