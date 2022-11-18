Программа ТВЦ на 18 ноября, телепрограмма ТВЦ на вечер и весь день 18.11.2022

Телепрограмма ТВЦ на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 18.11.2022



04:45 Сергей Бондарчук. Триумф и зависть

05:20 Мой герой. Виктория Токарева

06:00 Настроение

08:10 Большое кино. Берегись автомобиля

08:50 Кочевница. 1-я - 3-я серии

11:30 События

11:50 Кочевница. 4-я серия

12:40 Судьба по книге перемен. 1-я серия

13:35 Судьба по книге перемен. 2-я серия

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Судьба по книге перемен. 3-я серия

15:55 Судьба по книге перемен. 4-я серия

16:55 Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Таёжный детектив. 1-я серия

19:15 Таёжный детектив. 2-я серия

20:10 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 1-я серия

21:00 Таёжный детектив. Тайна Чёрного болота. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Неудачная покупка

00:35 Туз

02:10 Большая любовь

03:45 Петровка, 38

03:55 Рок



В программе передач возможны изменения.