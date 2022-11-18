Программа 5 канал на 18 ноября 2022

Телепрограмма 5 канала на 18 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 18.11.2022



05:00 Известия

05:25 Легавый. 20-я - 24-я серии

09:00 Известия

09:25 Свои

11:45 Дознаватель-2. Груз

12:40 Дознаватель-2. Расплата

13:00 Известия

13:25 Дознаватель-2. Расплата

14:10 Дознаватель-2. Правильное решение

15:05 Дознаватель-2. Личные отношения

15:55 Дознаватель-2. Ультиматум

16:55 Дознаватель-2. Операция

17:30 Известия

18:00 Дознаватель-2. Операция

18:20 Дознаватель-2. Семья

19:15 Дознаватель-2. Полицейский

20:05 След. Сиротская доля

20:55 След. Заложник

21:40 След. Противление злу насилием

22:25 След. Слабое звено

23:10 Светская хроника

00:05 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество

00:50 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман

01:30 Великолепная пятёрка-5. Похищенная

02:10 Великолепная пятёрка-5. Акрополь

02:45 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица

03:25 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном

04:00 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы



В программе передач возможны изменения.