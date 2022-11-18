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Программа передач 5 канал на 18 ноября 2022


Телепрограмма 5 канала на 18 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 18.11.2022

05:00 Известия
05:25 Легавый. 20-я - 24-я серии
09:00 Известия
09:25 Свои
11:45 Дознаватель-2. Груз
12:40 Дознаватель-2. Расплата
13:00 Известия
13:25 Дознаватель-2. Расплата
14:10 Дознаватель-2. Правильное решение
15:05 Дознаватель-2. Личные отношения
15:55 Дознаватель-2. Ультиматум
16:55 Дознаватель-2. Операция
17:30 Известия
18:00 Дознаватель-2. Операция
18:20 Дознаватель-2. Семья
19:15 Дознаватель-2. Полицейский
20:05 След. Сиротская доля
20:55 След. Заложник
21:40 След. Противление злу насилием
22:25 След. Слабое звено
23:10 Светская хроника
00:05 Они потрясли мир. Евгений Осин. Горькое одиночество
00:50 Великолепная пятёрка-5. Оперативный роман
01:30 Великолепная пятёрка-5. Похищенная
02:10 Великолепная пятёрка-5. Акрополь
02:45 Великолепная пятёрка-5. Ростовщица
03:25 Великолепная пятёрка-5. Будь моим сыном
04:00 Великолепная пятёрка-5. Мрачные узы

В программе передач возможны изменения.









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