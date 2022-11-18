Программа передач СТС на 18 ноября 2022

Телепрограмма СТС на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 18.11.2022



04:50 6 кадров. Сезон 2. 11-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 2. 12-я серия

05:30 Мы с Шерлоком Холмсом

05:40 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 219-я - 221-я серии

06:05 Три кота. Тихий час

06:10 Три кота. Кто виноват?

06:15 Три кота

06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов

06:40 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

07:20 Приключения Вуди и его друзей

07:40 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Корни. Сезон 2. 16-я серия

08:25 Корни. Сезон 2. 17-я серия

09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 6-я серия

11:10 Автобан

13:05 Уральские пельмени

14:40 Уральские пельмени. Агронавты

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»

17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»

19:25 Уральские пельмени

21:00 Добро пожаловать в семью

23:25 Предложение

01:35 Серена

03:25 6 кадров. Сезон 3. 1-я - 5-я серии



В программе передач возможны изменения.