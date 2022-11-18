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Программа передач СТС на 18 ноября 2022


Телепрограмма СТС на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 18.11.2022

04:50 6 кадров. Сезон 2. 11-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 2. 12-я серия
05:30 Мы с Шерлоком Холмсом
05:40 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 219-я - 221-я серии
06:05 Три кота. Тихий час
06:10 Три кота. Кто виноват?
06:15 Три кота
06:20 Как приручить дракона. Легенды. Книга драконов
06:40 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
07:20 Приключения Вуди и его друзей
07:40 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Корни. Сезон 2. 16-я серия
08:25 Корни. Сезон 2. 17-я серия
09:00 Маска. Танцы. Сезон 1. 6-я серия
11:10 Автобан
13:05 Уральские пельмени
14:40 Уральские пельмени. Агронавты
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «С»
17:50 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Е»
19:25 Уральские пельмени
21:00 Добро пожаловать в семью
23:25 Предложение
01:35 Серена
03:25 6 кадров. Сезон 3. 1-я - 5-я серии

В программе передач возможны изменения.









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