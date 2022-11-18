Программа Матч ТВ на 18 ноября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 18.11.2022



05:00 Вид сверху

05:30 Продам медали

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Смешанные единоборства. UFC. Н. Диаз - Т. Фергюсон

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж. Окно в Катар

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

16:00 Новости

16:05 Специальный репортаж

16:25 Матч! Парад

16:55 Марадона. Смерть бога

18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир

22:00 Смешанные единоборства. АСА. М. Магомедов - О. Оленичев. Прямой эфир

00:05 Все на Матч!

00:45 Точная ставка

01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Валерий Воронин

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.