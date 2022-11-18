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Программа Матч ТВ на 18 ноября 2022



Телепрограмма Матч ТВ на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Матч ТВ на 18.11.2022

05:00 Вид сверху
05:30 Продам медали
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Смешанные единоборства. UFC. Н. Диаз - Т. Фергюсон
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж. Окно в Катар
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
16:00 Новости
16:05 Специальный репортаж
16:25 Матч! Парад
16:55 Марадона. Смерть бога
18:45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. Прямой эфир
22:00 Смешанные единоборства. АСА. М. Магомедов - О. Оленичев. Прямой эфир
00:05 Все на Матч!
00:45 Точная ставка
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Астана» (Казахстан) - ЦСКА
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Валерий Воронин
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир

В программе передач возможны изменения.









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