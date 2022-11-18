Программа передач РЕН ТВ на 18 ноября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 18.11.2022
05:00 Документальный проект
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Русский рейд
21:25 Бультерьер
23:15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. В. Минеев - Ф. Родригес. Прямой эфир
00:45 Схватка
02:35 Дэнни - цепной пес
04:10 Линия горизонта
В программе передач возможны изменения.