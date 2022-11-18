Программа передач Звезда на 18 ноября 2022

Телепрограмма Звезда на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 18.11.2022



05:00 Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения

06:10 Стрелы Робин Гуда

08:05 Память. Человек с киноаппаратом Роман Кармен

09:00 Новости дня

09:20 Специальный репортаж

09:55 Сувенир для прокурора

11:55 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Мины в фарватере. 6-я - 8-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Женя, Женечка и «катюша»

01:20 Поезд вне расписания

02:40 Восхождение

03:35 Оружие Победы

03:50 Армия «Трясогузки»



В программе передач возможны изменения.