Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Программа Звезда на 18 ноября 2022



Телепрограмма Звезда на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 18 ноября

05:00 Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения
06:10 Стрелы Робин Гуда
08:05 Память. Человек с киноаппаратом Роман Кармен
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Сувенир для прокурора
11:55 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Мины в фарватере. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Женя, Женечка и «катюша»
01:20 Поезд вне расписания
02:40 Восхождение
03:35 Оружие Победы
03:50 Армия «Трясогузки»

В программе передач возможны изменения.









  • Программа Звезда на 20 ноября 2022
  • Программа Звезда на 19 ноября 2022
  • Программа передач МИР на 18 ноября 2022
  • Программа передач Звезда на 17 ноября 2022
  • Программа передач Звезда на 16 ноября 2022
    •




    КХЛ-2022/2023. Расписание матчей / Календарь и результаты игр 18 ноября, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей / Календарь игр НХЛ 2022/2023 на 18 ноября

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Гран-при России по фигурному катанию 2022, 5-й этап в Самаре, участники, расписание трансляций по Первому каналу

    Гран-при России по фигурному катанию 2022

    С 19 по 20 ноября в Самаре пройдет пятый этап Гран-при России 2022/2023 по фигурному катанию.

    Расписание Кубка России по футболу 2022, где смотреть прямые трансляции

    Кубок России по футболу 2022 2023

    Групповой этап Кубка России по футболу 2022/2023, в котором принимают участие 16 клубов Премьер-лиги, пройдет с 30 августа по 27 ноября.

    Расписание ЧМ-2022 по футболу, результаты матчей чемпионата мира в Катаре

    Чемпионат мира по футболу 2022

    Чемпионат мира по футболу 2022, который проводит Международная федерация футбола (ФИФА), начнется 20 ноября и завершится 18 декабря 2022 года в Катаре.









    Коронавирус на 18 ноября 2022 года
    Погода в Санкт-Петербурге 20 ноября 2022
    Погода в Санкт-Петербурге 19 ноября 2022
    Погода в Москве 20 ноября 2022
    Погода в Москве 19 ноября 2022
    Расписание трансляций ЧМ по футболу 2022 на канале Матч ТВ
    Где находится Матвеевка в Башкирии, в которой произошел пожар
    Какие компании и бренды ушли из России на сегодня 18 ноября 2022
    Какой праздник 22 ноября 2022. Какой церковный праздник в России
    Какой праздник 21 ноября 2022. Какой церковный праздник в России


    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru