Телепрограмма Звезда на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 18 ноября
05:00 Гомбожаб Цыбиков. Паломник особого назначения
06:10 Стрелы Робин Гуда
08:05 Память. Человек с киноаппаратом Роман Кармен
09:00 Новости дня
09:20 Специальный репортаж
09:55 Сувенир для прокурора
11:55 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Мины в фарватере. 1-я - 5-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Мины в фарватере. 6-я - 8-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Женя, Женечка и «катюша»
01:20 Поезд вне расписания
02:40 Восхождение
03:35 Оружие Победы
03:50 Армия «Трясогузки»
В программе передач возможны изменения.