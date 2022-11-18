Программа передач Культура на 18 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 18.11.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва сельскохозяйственная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина
07:30 Новости культуры
07:35 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)
08:30 Новости культуры
08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»
08:45 Личное счастье. 5-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев. Вторая часть
11:10 Шедевры старого кино. Человек в футляре
13:00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»
13:30 Власть факта. Викторианская цивилизация
14:15 Острова. Патриарх Тихон
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Губаха (Пермский край)
15:35 Энигма. Дмитрий Синьковский
16:15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
16:30 Личное счастье. 5-я серия
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Жестокий романс
22:05 «Необъятный Рязанов». Гала-концерт в Московском международном Доме музыки
23:45 Новости культуры
00:05 Месяц май
01:25 Искатели. «Святая Анна«. Затерянная во льдах
02:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.