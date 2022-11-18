Программа передач Культура на 18 ноября 2022

Телепрограмма Культура на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 18.11.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва сельскохозяйственная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Марина Ладынина

07:30 Новости культуры

07:35 Великая французская революция. Энтузиазм и террор (1792-1795 годы)

08:30 Новости культуры

08:35 Цвет времени. Леонардо да Винчи. «Джоконда»

08:45 Личное счастье. 5-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Юрий Ряшенцев. Вторая часть

11:10 Шедевры старого кино. Человек в футляре

13:00 Открытая книга. Сергей Дмитриев. «Русские поэты и Иран»

13:30 Власть факта. Викторианская цивилизация

14:15 Острова. Патриарх Тихон

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Губаха (Пермский край)

15:35 Энигма. Дмитрий Синьковский

16:15 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр

16:30 Личное счастье. 5-я серия

17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Владимир Атлантов

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Жестокий романс

22:05 «Необъятный Рязанов». Гала-концерт в Московском международном Доме музыки

23:45 Новости культуры

00:05 Месяц май

01:25 Искатели. «Святая Анна«. Затерянная во льдах

02:10 К 160-летию Санкт-Петербургской консерватории. Вокалисты. Ольга Бородина

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.