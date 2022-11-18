Программа передач Пятница на 18 ноября 2022

Телепрограмма Пятница на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 18.11.2022



05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова«

05:20 Пятница News. 208-я серия

05:50 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс» для Надежды Ангарской»

06:50 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди» для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия

10:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия

14:10 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия

21:20 Астерикс и Обеликс в Британии

23:30 Астерикс на Олимпийских играх

01:50 Пятница News. 210-я серия

02:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»

03:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»

04:30 Пятница News. 209-я серия



В программе передач возможны изменения.