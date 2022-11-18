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Программа передач Пятница на 18 ноября 2022


Телепрограмма Пятница на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 18.11.2022

05:00 Зов крови. Сезон 2. 2-я серия - «Анжелика Косполова«
05:20 Пятница News. 208-я серия
05:50 Кондитер. Сезон 5. 14-я серия - «Торт «Сфинкс» для Надежды Ангарской»
06:50 Кондитер. Сезон 5. 13-я серия - «Торт «Великолепная леди» для Марии Третьяковой и Лауры Лукиной»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 3-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 6. 4-я серия
10:20 Новые Пацанки. Сезон 1. 9-я серия
14:10 Битва шефов. Сезон 2. 8-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
19:00 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 2-я серия
21:20 Астерикс и Обеликс в Британии
23:30 Астерикс на Олимпийских играх
01:50 Пятница News. 210-я серия
02:10 Черный список. Сезон 2. 7-я серия - «Японская кухня и косметологи»
03:30 Черный список. Сезон 2. 10-я серия - «Новогодний выпуск. Повара и Деды Морозы»
04:30 Пятница News. 209-я серия

В программе передач возможны изменения.









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