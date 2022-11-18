Программа передач МИР на 18 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 18.11.2022
05:00 Меч. 24-я и 25-я серии
06:00 Меч-2. 1-я - 5-я серии
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Меч-2. 5-я - 8-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:10 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Гараж
21:35 Жестокий романс
00:15 Женитьба Бальзаминова
01:45 Цирк
03:15 Наше кино. История большой любви
03:40 Мультфильмы
В программе передач возможны изменения.