Программа передач МИР на 18 ноября 2022

Телепрограмма МИР на 18 ноября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 18.11.2022



05:00 Меч. 24-я и 25-я серии

06:00 Меч-2. 1-я - 5-я серии

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Меч-2. 5-я - 8-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:10 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Гараж

21:35 Жестокий романс

00:15 Женитьба Бальзаминова

01:45 Цирк

03:15 Наше кино. История большой любви

03:40 Мультфильмы



В программе передач возможны изменения.