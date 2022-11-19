Программа передач, ТВ программа на 19 ноября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 19 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 19.11.2022
1 канал
01:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «Софи Лорен. Несравненная»
14:45 Графиня из Гонконга
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап V. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
00:15 Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. А. Егоров (Россия) - А. Гуламирян (Франция). Прямой эфир из Парижа
01:15 Великие династии. Голицыны
02:05 Моя родословная
03:25 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Москва. Комбуча или чайный гриб
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Тайны следствия-21. «Наследство», 1-я и 2-я части. «Старые связи», 1-я и 2-я части
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Душевные песни под гитару из кинофильмов
20:00 Вести
21:00 Под одной крышей
00:45 Сердечные раны
04:00 Любовь по расписанию
ТВЦ
03:55 Рок
05:30 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия
06:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия
07:00 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Продолжение разговора. Путешествие в Спасское-Лутовиново. Современная археология монастырских погребений
07:25 Таёжный детектив. 1-я серия
08:10 Таёжный детектив. 2-я серия
09:05 Зимняя вишня
10:40 Актёрские драмы. Зимняя вишня - ягода горькая
11:30 События
11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
11:55 Трембита
13:40 Заложница. 1-я серия
14:30 События
14:45 Заложница. 2-я - 4-я серии
17:30 Дела житейские. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:05 Право знать!
23:20 События
23:30 Власть без любви
00:10 Приговор. Валентин Ковалёв
00:50 Специальный репортаж. Адаптация к реальности
01:20 Хватит слухов! 65-я серия
01:45 Прощание. Роман Виктюк
02:30 Прощание. Павел Смеян
03:10 Прощание. Владимир Сошальский
03:50 Прощание. Наталья Гундарева
04:30 Закон и порядок
04:55 10 самых... Актрисы-затворницы
НТВ
04:25 Зверобой-3. 24-я серия
05:10 Спето в СССР
05:55 Инспектор Купер 2. «Ревность», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Владимир Березин
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Воздушная подушка
21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. На льдине
22:30 Ты не поверишь!
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Андрей Косинский и «Косинский Оркестр»
01:35 Дачный ответ
02:25 Зверобой-3. 25-я - 27-я серии
04:35 Агентство скрытых камер. Жених из ада
5 канал
05:00 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях
05:40 Великолепная пятёрка-5. Диагноз
06:15 Спецы. 9-я - 12-я серии
09:00 Светская хроника
09:55 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой
10:40 Каменская. 9-я серия - «Шестерки умирают первыми»
11:40 Каменская. 10-я серия - «Шестерки умирают первыми»
12:35 Каменская. 11-я серия - «Смерть и немного любви»
13:35 Каменская. 12-я серия - «Смерть и немного любви»
14:30 Каменская. 13-я серия - «Чужая маска»
15:25 Каменская. 14-я серия - «Чужая маска»
16:20 Каменская. 15-я серия - «Не мешайте палачу»
17:15 Каменская. 16-я серия - «Не мешайте палачу»
18:10 След. Синяя борода
18:55 След. Наживка для хищника
19:30 След. Лягушка в кипятке
20:20 След. Всадники апокалипсиса
21:05 След. Нимфалида
21:45 След. Тропик Рака
22:35 След. Лес попутал
23:20 След. Эффект Вертера
00:00 Известия. Главное
00:55 Последний мент. 19-я - 24-я серии
Домашний
04:55 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:10 Предсказания 2.2
08:05 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии
11:35 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии
15:15 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии
19:00 Ветреный. 45-я - 48-я серии
22:15 Ради жизни. 1-я - 4-я серии
01:40 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии
04:40 Порочные связи. 13-я и 14-я серии
ТНТ
04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия
05:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия
06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия
09:00 Модные игры. Сезон 2. 14-я серия
09:30 Звездная кухня. 11-я серия
10:00 Однажды в России. Сезон 8. 197-я серия
10:50 Однажды в России. Сезон 8. 198-я серия
11:30 Однажды в России. 200-я серия
12:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия
13:00 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия
14:00 Вызов. 6-я серия
15:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я - 229-я серии
17:45 Новая битва экстрасенсов. 10-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 11-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 36-я серия
23:00 Женский стендап. Дайджест. Сезон 4. 71-я серия
00:05 Такое кино. 430-я серия
00:40 Битва экстрасенсов. 218-я серия
02:00 Битва экстрасенсов. 219-я серия
03:15 Импровизация. 4-я серия
04:00 Импровизация. 5-я серия
04:50 Comedy Баттл. 13-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 3. 5-я серия
05:15 6 кадров. Сезон 3. 6-я серия
05:30 Мультфильмы
05:40 Утенок, который не умел играть в футбол
05:50 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия
06:05 Фиксики. Магнит
06:10 Фиксики
06:20 Фиксики
06:25 В стране невыученных уроков
06:45 Три кота. Прогулка с папой
06:50 Три кота. У папы на работе
06:55 Три кота. Папин телефон
07:00 Три кота. Совсем не страшно
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Игра для Бантика
07:20 Три кота. Счастливая бабочка
07:25 Три кота. Торт в подарок
07:30 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лагерь мастера скалы
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Чемпионы между делом
08:25 Уральские пельмени. Агронавты
09:00 ПроСТО кухня. 236-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 237-я серия
10:00 100 мест, где поесть. 8-я серия
11:05 Уральские пельмени. Галина красная
11:55 Монстры против пришельцев
13:45 Мегамозг
15:30 Монстры на каникулах
17:20 Монстры на каникулах-2
19:05 Монстры на каникулах-3: Море зовет
21:00 Душа
22:55 Красотка
01:20 Роковое искушение
03:00 6 кадров. Сезон 3. 8-я - 13-я серии
Матч ТВ
05:00 География спорта. Кольский полуостров
05:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир
08:30 Новости
08:35 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Марадона. Смерть бога
11:55 Матч! Парад
12:20 Новости
12:25 Все на Матч!
12:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
15:15 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. Х. Акимото - П. Петчфергус. Прямой эфир
18:00 Все на Матч!
18:50 Новости
18:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградская область) - «Шинник» (Ярославль). Прямой эфир
21:00 Чемпионат мира по футболу-2022. Обратный отсчёт. Прямой эфир
23:00 Новости
23:10 Все на Матч!
23:35 Футбол после полуночи
00:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. Прямой эфир
03:00 Новости
03:05 Несвободное падение. Елена Мухина
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)
РЕН ТВ
05:00 Линия горизонта
05:30 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Украина: танковый бой
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Псы войны: кто воюет за Украину?
18:00 Столкновение с бездной
20:10 Я - четвертый
22:15 Терминатор 3. Восстание машин
00:20 Терминатор: Да придёт спаситель
02:05 Коллекторы-2
03:35 Тайны Чапман
Звезда
03:50 Армия «Трясогузки«
05:15 Армия «Трясогузки« снова в бою
06:40 После дождичка в четверг...
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии
09:45 Земля Санникова
11:45 Легенды музыки. Военно-оркестровая служба вс рф
12:10 Легенды телевидения. Анна Шатилова
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Штурм Эвереста и Юрий Сенкевич
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Взрывная битва. Советские сапёры против минёров Вермахта
16:25 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии
20:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1990. Хоккей. Финальный этап. СССР - Чехословакия
23:45 Стрелы Робин Гуда
01:05 Женя, Женечка и «катюша»
02:25 Земля Санникова
04:00 После дождичка в четверг...
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп
07:05 Жестокий романс
09:25 Мы - грамотеи!
10:05 Обыкновенный концерт
10:35 Без свидетелей
12:10 Земля людей. Эскимосы. Шум моря
12:40 Черные дыры. Белые пятна
13:20 Великие мифы. Одиссея. Закат богов
13:50 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия
14:40 Рассказы из русской истории
15:50 Отсекая лишнее. Олег Буров. Диалог
16:35 Три толстяка
18:05 Энциклопедия загадок. Страна амазонок
18:35 О бедном гусаре замолвите слово
21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 5-й
22:00 Агора
23:00 Дэйзи Миллер
00:35 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия
01:25 Искатели. Куда ведут Соловецкие лабиринты?
02:15 «Персей«. «Возвращение с Олимпа»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»
06:10 Пятница News. 209-я серия
06:30 Артур и Минипуты
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия
09:00 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия
11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Руссо-экспрессо»
12:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия
14:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
15:10 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»
16:10 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
17:30 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»
18:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»
19:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»
20:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»
22:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»
23:10 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»
00:10 Сиротский Бруклин
02:40 Пятница News. 209-я серия
03:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:30 Пятница News. 209-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:30 Гараж
08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Э. Рязанова
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Женитьба Бальзаминова
11:45 Лучше не бывает. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Лучше не бывает. 5-я - 7-я серии
18:30 Новости
18:45 Лучше не бывает. 7-я - 12-я серии
00:05 Старики-разбойники
01:35 Сердца четырех
03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса
04:25 Мультфильмы
Время начала передач - московское.