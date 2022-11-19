Программа передач, ТВ программа на 19 ноября 2022



Программа передач телеканалов России на субботу 19 ноября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 19.11.2022



1 канал



01:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «Софи Лорен. Несравненная»

14:45 Графиня из Гонконга

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап V. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

00:15 Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. А. Егоров (Россия) - А. Гуламирян (Франция). Прямой эфир из Парижа

01:15 Великие династии. Голицыны

02:05 Моя родословная

03:25 Наедине со всеми

04:10 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Москва. Комбуча или чайный гриб

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Тайны следствия-21. «Наследство», 1-я и 2-я части. «Старые связи», 1-я и 2-я части

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Душевные песни под гитару из кинофильмов

20:00 Вести

21:00 Под одной крышей

00:45 Сердечные раны

04:00 Любовь по расписанию



ТВЦ



03:55 Рок

05:30 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 1-я серия

06:15 Некрасивая подружка-4. Любовный квадрат. 2-я серия

07:00 Православная энциклопедия. Как поверить в Бога? Продолжение разговора. Путешествие в Спасское-Лутовиново. Современная археология монастырских погребений

07:25 Таёжный детектив. 1-я серия

08:10 Таёжный детектив. 2-я серия

09:05 Зимняя вишня

10:40 Актёрские драмы. Зимняя вишня - ягода горькая

11:30 События

11:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

11:55 Трембита

13:40 Заложница. 1-я серия

14:30 События

14:45 Заложница. 2-я - 4-я серии

17:30 Дела житейские. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:05 Право знать!

23:20 События

23:30 Власть без любви

00:10 Приговор. Валентин Ковалёв

00:50 Специальный репортаж. Адаптация к реальности

01:20 Хватит слухов! 65-я серия

01:45 Прощание. Роман Виктюк

02:30 Прощание. Павел Смеян

03:10 Прощание. Владимир Сошальский

03:50 Прощание. Наталья Гундарева

04:30 Закон и порядок

04:55 10 самых... Актрисы-затворницы



НТВ



04:25 Зверобой-3. 24-я серия

05:10 Спето в СССР

05:55 Инспектор Купер 2. «Ревность», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Владимир Березин

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Пять минут тишины. Симбирские морозы. Воздушная подушка

21:25 Пять минут тишины. Симбирские морозы. На льдине

22:30 Ты не поверишь!

23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса. Андрей Косинский и «Косинский Оркестр»

01:35 Дачный ответ

02:25 Зверобой-3. 25-я - 27-я серии

04:35 Агентство скрытых камер. Жених из ада



5 канал



05:00 Великолепная пятёрка-5. Управление вселенной в домашних условиях

05:40 Великолепная пятёрка-5. Диагноз

06:15 Спецы. 9-я - 12-я серии

09:00 Светская хроника

09:55 Они потрясли мир. Они потрясли мир. Витас. Испытание славой

10:40 Каменская. 9-я серия - «Шестерки умирают первыми»

11:40 Каменская. 10-я серия - «Шестерки умирают первыми»

12:35 Каменская. 11-я серия - «Смерть и немного любви»

13:35 Каменская. 12-я серия - «Смерть и немного любви»

14:30 Каменская. 13-я серия - «Чужая маска»

15:25 Каменская. 14-я серия - «Чужая маска»

16:20 Каменская. 15-я серия - «Не мешайте палачу»

17:15 Каменская. 16-я серия - «Не мешайте палачу»

18:10 След. Синяя борода

18:55 След. Наживка для хищника

19:30 След. Лягушка в кипятке

20:20 След. Всадники апокалипсиса

21:05 След. Нимфалида

21:45 След. Тропик Рака

22:35 След. Лес попутал

23:20 След. Эффект Вертера

00:00 Известия. Главное

00:55 Последний мент. 19-я - 24-я серии



Домашний



04:55 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:10 Предсказания 2.2

08:05 Бархатный сезон. 1-я - 4-я серии

11:35 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии

15:15 Убийства по пятницам-2. 1-я - 4-я серии

19:00 Ветреный. 45-я - 48-я серии

22:15 Ради жизни. 1-я - 4-я серии

01:40 Убийства по пятницам. 1-я - 4-я серии

04:40 Порочные связи. 13-я и 14-я серии



ТНТ



04:45 Открытый микрофон. Сезон 3. 54-я серия

05:35 Открытый микрофон. Сезон 3. 55-я серия

06:25 Однажды в России. Спецдайджест. 5-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 76-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 78-я серия

09:00 Модные игры. Сезон 2. 14-я серия

09:30 Звездная кухня. 11-я серия

10:00 Однажды в России. Сезон 8. 197-я серия

10:50 Однажды в России. Сезон 8. 198-я серия

11:30 Однажды в России. 200-я серия

12:00 Однажды в России. Сезон 8. 206-я серия

13:00 Однажды в России. Сезон 8. 199-я серия

14:00 Вызов. 6-я серия

15:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я - 229-я серии

17:45 Новая битва экстрасенсов. 10-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 11-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 36-я серия

23:00 Женский стендап. Дайджест. Сезон 4. 71-я серия

00:05 Такое кино. 430-я серия

00:40 Битва экстрасенсов. 218-я серия

02:00 Битва экстрасенсов. 219-я серия

03:15 Импровизация. 4-я серия

04:00 Импровизация. 5-я серия

04:50 Comedy Баттл. 13-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 3. 5-я серия

05:15 6 кадров. Сезон 3. 6-я серия

05:30 Мультфильмы

05:40 Утенок, который не умел играть в футбол

05:50 Ералаш. Сезон 1. 222-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 224-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 226-я серия

06:05 Фиксики. Магнит

06:10 Фиксики

06:20 Фиксики

06:25 В стране невыученных уроков

06:45 Три кота. Прогулка с папой

06:50 Три кота. У папы на работе

06:55 Три кота. Папин телефон

07:00 Три кота. Совсем не страшно

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Игра для Бантика

07:20 Три кота. Счастливая бабочка

07:25 Три кота. Торт в подарок

07:30 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лагерь мастера скалы

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Чемпионы между делом

08:25 Уральские пельмени. Агронавты

09:00 ПроСТО кухня. 236-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 237-я серия

10:00 100 мест, где поесть. 8-я серия

11:05 Уральские пельмени. Галина красная

11:55 Монстры против пришельцев

13:45 Мегамозг

15:30 Монстры на каникулах

17:20 Монстры на каникулах-2

19:05 Монстры на каникулах-3: Море зовет

21:00 Душа

22:55 Красотка

01:20 Роковое искушение

03:00 6 кадров. Сезон 3. 8-я - 13-я серии



Матч ТВ



05:00 География спорта. Кольский полуостров

05:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дж. Бельтран - Х. Александр. Прямой эфир

08:30 Новости

08:35 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Марадона. Смерть бога

11:55 Матч! Парад

12:20 Новости

12:25 Все на Матч!

12:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

15:15 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. Х. Акимото - П. Петчфергус. Прямой эфир

18:00 Все на Матч!

18:50 Новости

18:55 Футбол. Первая Лига. «Балтика» (Калининградская область) - «Шинник» (Ярославль). Прямой эфир

21:00 Чемпионат мира по футболу-2022. Обратный отсчёт. Прямой эфир

23:00 Новости

23:10 Все на Матч!

23:35 Футбол после полуночи

00:00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Льюис - С. Спивак. Прямой эфир

03:00 Новости

03:05 Несвободное падение. Елена Мухина

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Югра-Самотлор» (Нижневартовск)



РЕН ТВ



05:00 Линия горизонта

05:30 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Украина: танковый бой

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Псы войны: кто воюет за Украину?

18:00 Столкновение с бездной

20:10 Я - четвертый

22:15 Терминатор 3. Восстание машин

00:20 Терминатор: Да придёт спаситель

02:05 Коллекторы-2

03:35 Тайны Чапман



Звезда



03:50 Армия «Трясогузки«

05:15 Армия «Трясогузки« снова в бою

06:40 После дождичка в четверг...

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии

09:45 Земля Санникова

11:45 Легенды музыки. Военно-оркестровая служба вс рф

12:10 Легенды телевидения. Анна Шатилова

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Штурм Эвереста и Юрий Сенкевич

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Взрывная битва. Советские сапёры против минёров Вермахта

16:25 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Снайпер. Оружие возмездия. 1-я - 4-я серии

20:45 Легендарные матчи. Чемпионат мира-1990. Хоккей. Финальный этап. СССР - Чехословакия

23:45 Стрелы Робин Гуда

01:05 Женя, Женечка и «катюша»

02:25 Земля Санникова

04:00 После дождичка в четверг...



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Валентин Распутин. Потоп

07:05 Жестокий романс

09:25 Мы - грамотеи!

10:05 Обыкновенный концерт

10:35 Без свидетелей

12:10 Земля людей. Эскимосы. Шум моря

12:40 Черные дыры. Белые пятна

13:20 Великие мифы. Одиссея. Закат богов

13:50 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия

14:40 Рассказы из русской истории

15:50 Отсекая лишнее. Олег Буров. Диалог

16:35 Три толстяка

18:05 Энциклопедия загадок. Страна амазонок

18:35 О бедном гусаре замолвите слово

21:15 Эстрада, которую нельзя забыть. Фильм 5-й

22:00 Агора

23:00 Дэйзи Миллер

00:35 Земля, взгляд из космоса. 4-я серия

01:25 Искатели. Куда ведут Соловецкие лабиринты?

02:15 «Персей«. «Возвращение с Олимпа»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 9-я серия - «Электрики и девичники»

06:10 Пятница News. 209-я серия

06:30 Артур и Минипуты

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 10-я серия

09:00 Черный список. Сезон 3. 18-я серия - «Услуги организации праздников»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 5-я серия

11:00 Руссо-экспрессо. Сезон 1. 3-я серия - «Руссо-экспрессо»

12:10 Сердце Ивлеевой. Сезон 1. 1-я серия

14:00 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

15:10 На ножах. Сезон 6. 3-я серия - «Краснодар. Фестиваль»

16:10 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

17:30 На ножах. Сезон 1. 16-я серия - «Волгоград. Shabash»

18:40 На ножах. Сезон 3. 3-я серия - «Москва. Ритмика»

19:40 На ножах. Сезон 6. 4-я серия - «Краснодар. Mark»

20:50 На ножах. Сезон 2. 16-я серия - «Пермь. Дежавю»

22:00 На ножах. Сезон 7. 13-я серия - «Москва. Территория»

23:10 На ножах. Сезон 4. 18-я серия - «Ульяновск. Deku»

00:10 Сиротский Бруклин

02:40 Пятница News. 209-я серия

03:10 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

04:30 Пятница News. 209-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:30 Гараж

08:10 Наше кино. Неувядающие. К юбилею Э. Рязанова

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Женитьба Бальзаминова

11:45 Лучше не бывает. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Лучше не бывает. 5-я - 7-я серии

18:30 Новости

18:45 Лучше не бывает. 7-я - 12-я серии

00:05 Старики-разбойники

01:35 Сердца четырех

03:05 Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса

04:25 Мультфильмы



Время начала передач - московское.



















Программа ТНТ на 18 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 16 ноября 2022 Программа передач СТС на 15 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 15 ноября 2022 Программа передач ТНТ на 14 ноября 2022









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