Телепрограмма 1 канала на 19 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 19 ноября
01:25 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:40 «Софи Лорен. Несравненная»
14:45 Графиня из Гонконга
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап V. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига
00:15 Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. А. Егоров (Россия) - А. Гуламирян (Франция). Прямой эфир из Парижа
01:15 Великие династии. Голицыны
02:05 Моя родословная
03:25 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.