Телепрограмма 1 канала на 19 ноября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 19 ноября



01:25 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:40 «Софи Лорен. Несравненная»

14:45 Графиня из Гонконга

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап V. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига

00:15 Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. А. Егоров (Россия) - А. Гуламирян (Франция). Прямой эфир из Парижа

01:15 Великие династии. Голицыны

02:05 Моя родословная

03:25 Наедине со всеми

04:10 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.